Строительный мусор больше не пустят в лес

Новое приложение помогает эконадзору и экомилиции ловить нарушителей правил перевозки отходов. Расширение функционала позволит работать еще эффективнее – останавливать организаторов несанкционированных свалок еще до того, как природе нанесен ущерб.

К настоящему моменту благодаря цифровой системе составлено 42 протокола об административных правонарушениях, из них сотрудниками экомилиции – 32, сотрудниками эконадзора – 10 протокола. Рассмотрено 16 административных дел. Сумма административных штрафов составила 1 051 500 рублей.

С помощью новых опций работающего мобильного приложения инспекторы эконадзора и экомилиции смогут анализировать маршруты всех мусоровозов, подключённых к подсистеме «Контроль перевозчиков строительных отходов Ленинградской области». Через отклонения от маршрутов – фиксировать нарушителей, которые не довезли отходы на лицензированный объект и выгрузили строительный мусор в лесу. Эта функция полноценно начнет работать в следующем году.

Развитие цифровизации отрасли обращения с отходами, усиливающее контроль за перевозкой отходов, подкреплено областным законом. Ленинградская область – один из первых регионов России, где приняты регулирующие механизмы для этой сферы (обращение с ТКО регулируется на федеральном уровне). Параллельно идет работа по синхронизации областных информационных систем с Санкт-Петербургом.