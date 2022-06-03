Область развивает велодвижение

#Вело47 — новое движение, которое объединяет сотрудников администрации Ленинградской области, спортсменов и жителей региона. Госслужащие личным примером показывают плюсы здорового образа жизни и занятий спортом.

Одним из первых мероприятий стал утренний велозаезд 3 июня, посвященный 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией. В нем приняли участники сотрудники разных комитетов администрации региона. Маршрут среди прочих адресов соединил правительство Ленинградской области и Генеральное консульство Индии.

«Ленинградская область рассматривает велосипед как альтернативный вид транспорта на коротких дистанциях, в том числе в рамках маятниковой трудовой миграции. Уже в этом году планируется запустить сеть велошеринга на территории Ленинградской области. Особое внимание уделяем перспективе мультимодального использования велосипедов при пересадке с железнодорожного транспорта», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Завтра команда Ленинградской области примет участие в ночной любительской велогонке LA STRADA — ее участники преодолеют на велосипеде дистанции протяженностью 20, 40 и 80 километров.

Напомним, сотрудники администрации уже создали команды и проводят тренировки по хоккею, футболу и волейболу, в ближайших планах — велоспорт, в том числе триатлон.