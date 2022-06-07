От 6 до 70 – все готовы к труду и обороне
В Гатчине наградили победителей и призеров фестиваля ГТО. В числе награжденных – дошкольники и пенсионеры, юноши и девушки, спортсмены и любители, и даже руководители.
В администрации г. Гатчины 3 июня состоялось торжественное награждение победителей и призеров V фестиваля ГТО «Гордимся традициями Отчизны» среди всех возрастных категорий – от шести до 70 лет и старше. Более 30 человек, от мала до велика – от 1 до 10 ступени – получили заслуженные кубки, медали, грамоты и сувениры.
От имени гатчинского руководства спортсменов поздравил заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, отметивший важность этого шага для самосознания призеров: «Я с большим уважением отношусь к спорту. Вы все уже победители, потому что преодолели самих себя».
Вручение знаков отличий начали с почетных участников соревнований, среди которых – ветераны физкультуры и спорта Владимир Радаев и Елена Челамбицкая, обладатели серебряных и золотых знаков ГТО.
Победители в каждой возрастной группе единодушно признавались, что участвовали в соревнованиях «для себя»: проверить, на что способны, приобщиться к празднику спорта.
…17-летняя Ксения Калинина – участник тестирования 5 ступени – сдавала нормы ГТО не первый раз. В личном первенстве V фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» она заняла первое место с результатом 287 очков.
- Спасибо маме – она настояла на моем участии, – признается Ксения. – И я смогла доказать себе, что способна на многое. А если потренироваться, то можно и на золотой значок сдать.
Победитель соревнований среди участников 8 ступени 48-летний Евгений Ивлев рассказал, что пришел в спортзал «Маяк» вместе с сыном специально на фестиваль. Выполнил три упражнения – отжимание, пресс, наклоны – и показал лучший результат. А сыну не хватило двух баллов до третьего места. Евгений отметил прекрасную организацию спортивного праздника, где все было на должном уровне.
Самая младшая среди победителей – дошкольница Ксения Машутина, 1 ступень, выполнила упражнения на фестивале по собственной инициативе: отжимания, бег, наклоны, пресс. Зачем? Просто для себя. Ксюша призналась, что это было несложно: «Просто пришла и сдала». И будет сдавать дальше – до золотого значка. Справедливости ради надо заметить, что Ксения – настоящая спортсменка, художественная гимнастка.
Золотой знак ГТО получил глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко:
- Я перешел на новую ступень – восьмую, от 35 до 50 лет, и решил сдать нормы ГТО в начале этого возрастного диапазона.
Сергей Васильевич признался, что получить золотой знак ГТО оказалось совсем не просто:
- Пришлось готовиться! Там все жестко, выполнить надо с первого раза: пресс, отжимания, подтягивание, бег, наклоны.
- А для чего это вам?
- Чтоб самого себя проверить: на что способен, и получить вещественное доказательство хорошей физической формы. Золотой знак ГТО – это серьезно, к нему прилагается номерное удостоверение, подписанное министром спорта.
V фестиваль ГТО «Гордимся традициями Отчизны» проходил 21 мая в спортзале «Маяк», в формате открытых дверей. Все желающие могли прийти и выполнить нормативы по предложенным видам испытаний.
- Мы хотим вернуться к тому уровню, на котором мы проводили фестивали ГТО раньше, до всяких ограничений, – говорит руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева. – Тогда на награждение собиралось человек триста, в большом зале. В этот раз на фестивале было около ста человек, но могло бы быть гораздо больше – у нас много потенциальных участников, и мы будем развивать эту традицию.
Среди награжденных в этот день:
Машутина Ксения, 1 ступень
Лутченкова Ульяна, 2 ступень
Васильева Алина, 2 ступень
Милашевич Доминика, 3 ступень
Чузлова Полина, 3 ступень
Акбаш Виктория, 3 ступень
Зинякова Мария, 3 ступень
Калинина Ксения, 5 ступень
Смирнова Анна, 6 ступень
Моргун Виолетта, 6 ступень
Останен Софья, 6 ступень
Шувалова Юлия, 7 ступень
Игнатьевская Наталья, 7 ступень
Владимирцева Анастасия, 7 ступень
Федорук Ольга, 8 ступень
Короткая Надежда, 9 ступень
Глейников Матвей, 1 ступень
Неграшев Эмиль, 2 ступень
Быстров Ярослав, 3 ступень
Акбаш Вадим, 4 ступень
Сидоров Роман, 5 ступень
Рева Михаил, 6 ступень
Кривко Александр, 6 ступень
Петров Андрей, 6 ступень
Моргун Александр, 7 ступень
Степанов Николай, 7 ступень
Урусов Дмитрий, 7 ступень
Ивлев Евгений, 8 ступень
Голубев Александр, 8 ступень
Владимирцев Василий, 8 ступень
Гаврилов Андрей, 9 ступень
Екатерина Дзюба
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