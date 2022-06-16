День здоровья в школе «серебряного возраста»

День здоровья провели на площадке во дворе Школы третьего возраста, которую весной расчищали всем миром. Несмотря на собирающийся дождь, этот июньский денек выдался очень теплым и располагающим к отдыху и активным играм на свежем воздухе. Гроза прошла стороной, что не могло не радовать участников праздника.

- Наш День здоровья проходит в рамках проекта организации деятельности Университета третьего возраста, выигравшего грант Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области, - рассказала руководитель гатчинской Школы третьего возраста Татьяна Кучер. - Все мероприятия проекта направлены на активное общение, вовлечение и сплочение пожилых людей. Участие в них может принять каждый, проявив свои таланты и способности.

Как говорит руководитель проекта организации деятельности Университета третьего возраста Ольга Смирнова, еще одна важная задача проекта - продвигать деятельность Школы, привлекать новых участников, развивать направления, которых здесь очень много. Это и творчество, и экология, и спорт, и оздоровление.

В основу Дня здоровья легла игра по станциям, в которой приняли участие восемь команд. Отдельную команду представил Совет ветеранов войны и труда.

- Наши курсисты сами участвуют в организации этого мероприятия, что очень ценно, - говорит Ольга Александровна. - Каждую станцию ведут добровольцы — представители самых разных направлений Школы. У каждой команды есть свой маршрутный лист. Они проходят по станциям и получают отметки. А в итоге побеждает, конечно же, дружба!

Перед началом игры все участники Дня здоровья сделали разминку, выстроившись в огромный круг, охвативший чуть ли не весь внутренний двор школы. Потом разошлись по станциям, где их уже поджидали волонтеры.

Семь станций — семь разных направлений деятельности Школы третьего возраста: спортивная, музыкальная, эстафетная, танцевальная, творческая, театральная, станция меткости. На каждой станции участники игры выполняли различные задания, показывая свой уровень спортивной подготовки, эрудированности, музыкальности.

Деятельность гатчинской Школы третьего возраста привлекает множество активных, творческих людей самых разных возрастов. В этот день вместе с курсистами была студентка ГИЭФПТ Ксения Буженинова, которая проходит практику по социальной работе в этом учреждении. В самой школе Ксения проводит занятия для пожилых людей по компьютерной грамотности и освоению смартфонов. Эти занятия, кстати, пользуются огромным успехом — к этой милой девушке записана целая очередь на индивидуальные консультации.

- Хотела поступать на юридический факультет, но в итоге пришла на факультет социальной работы, - говорит Ксения. - Ни разу об этом не пожалела, потому что эта специальность предполагает более широкий спектр помощи самым разным людям, - говорит Ксения. - На занятиях в Школе третьего возраста мы учимся разбираться в телефонах, работать в социальных сетях. Это так приятно, когда пожилые люди искренне радуются, узнавая что-то новое для себя.

Флешмоб-разминку организовала для участников Дня здоровья Олеся Казина, которая ведет в Школе третьего возраста занятия по танцевально-двигательной терапии.

Олеся Владимировна по профессии психолог-конфликтолог, и, как она говорит, ей очень нравится работать с пожилыми людьми.

- Я очень довольна, что оказалась именно здесь, - признается она. - Как сказала одна моя знакомая: «Олеся, ты наверное греешься там душой!» Это правда! Я радуюсь тому, что я здесь делаю. Я чувствую отклик, и вижу, что могу помочь людям оставаться как можно дольше позитивными, энергичными, здоровыми.

После подведения итогов игры все команды получили призы за участие. А потом все снова собрались в большой круг, чтобы провести Хоровод единства — в честь грядущего Дня народного единства. Праздник завершился пикником у костра, на котором всех ждали горячие сосиски и ароматный чай.

- Праздник удался! - говорит участница театральной студии Школы третьего возраста Лидия Федоровна Гончарова. - Главное, гроза отступила, погода хорошая, настроение отличное, и вообще все способствует повышению тонуса жизни. Мы очень рады этому!

Юлия Лысанюк