Нарушителей-поджигателей будут бить рублём

С наступлением лета пожароопасный период плавно переходит в особый противопожарный режим. Вводится он постановлением губернатора, и ГУ МЧС по Ленинградской области уже направило документы с просьбой его ввести. Противопожарные службы ждут.

Что дает особый противопожарный режим?

- Ужесточаются требования. В условиях особого противопожарного режима накладываются дополнительные ограничения, – поясняет главный государственный инспектор по пожарному надзору Гатчинского района Илья Назаров. – В том числе на посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора. Если сейчас сжигание мусора на участке разрешено – с соблюдением противопожарных правил, то при введении особого режима на это налагается полный запрет.

- Напомните, пожалуйста, как правильно сжигать мусор на участке – пока не вышло постановление о запрете?

- Есть два пути: вырыть яму либо использовать металлическую емкость. Яма должна быть глубиной не менее 50 см и не больше 1 м в диаметре. Это ограничение необходимо, чтобы гигантские костры не разводили. Для ям требования жестче, поскольку не исключен разлет искр. Поэтому яму следует делать на расстоянии 50 метров от здания и 100 метров – от хвойных лесов.

Второй вариант – в металлической емкости. Как правило, это бочка – целая, не дырявая, исключающая разлет искр и продуктов горения. В этом случае расстояние от зданий может быть меньше – 25 метров.

Сжигать мусор можно в безветренную погоду и только под присмотром. Бесконтрольное сжигание запрещено! Кроме того, согласно правилам, в руках у того, кто жжет мусор, должен быть мобильный телефон – средство связи для вызова пожарных в случае нештатной ситуации. Рядом должно находиться ведро с водой – для тушения.

- Когда вводится особой противопожарный режим, сжигание мусора запрещается?

- Да. Также, как и разведение костров и открытого огня вообще. Никаких шашлыков на мангале и полный запрет на посещение лесов. Также во время особого противопожарного режима увеличиваются штрафы.

Более того, с 8 июня вступил в силу новый размер штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Для граждан – от 5000 до 15 тысяч рублей (было от 2 до 3 тысяч), для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей (было от 6 до 15 тысяч), для ИП – от 30 до 40 тысяч рублей (было от 20 до 30 тысяч), для юридических лиц – от 300 до 400 тысяч рублей (было от 150 до 200 тысяч).

В условиях особого противопожарного режима штрафы возрастают: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.

Плановые проверки организаций (за исключением образовательных и медицинских) сейчас запрещены, но, если поступает информация о нарушениях, мы по согласованию с органами прокуратуры проводим проверку. Всем советуем: лучше потратить деньги на выполнение требований правил пожарной безопасности, чем на штрафы.

- В этом году трава горела?

- На данный момент зарегистрировано 63 случая горения травы. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Но, надо понимать: пожарные не просто приезжают и тушат огонь – по каждому случаю проводится проверка. Устанавливается собственник земли. Раз горело, значит, было, чему гореть. Правила пожарной безопасности обязывают собственника косить траву, чтобы эта сухая трава не становилась пищей для огня. Если случился пожар, значит, вовремя не скосил.

В этом сезоне уже выписан 31 штраф – и гражданам, и должностным и юридическим лицам. Собственники земель установлены, возбуждено 31 административное дело.

- Лесных пожаров не было?

- Пока нет. Наша первостепенная задача в этом и заключается: предотвратить лесные пожары. Да, по статистике в нашем районе их немного. В прошлом году было два – на территории Вырицкого лесничества. Тем не менее, в Ленинградской области сейчас пожаров достаточно много. В основном, на севере, в Приозерском районе, где сосновые леса – они больше подвержены.

97% территории лесных массивов Гатчинского района оборудовано системой мониторинга. Отдел ГО и ЧС следит за ситуацией в онлайн-режиме. Благодаря видеонаблюдению, любой, даже самый незначительный очаг возгорания можно ликвидировать, фактически, на начальном этапе.

- А в жилом секторе пожаров много?

- На начало июня в Гатчинском районе произошло уже 367 пожаров. Это на 10% меньше, чем за пять месяцев прошлого года. Больше 140 всех пожаров – это жилые дома, дачи. Погибло 11 человек – столько же, сколько и в прошлом году. Обстоятельства, как правило, одни и те же: ночь, сон, алкогольное опьянение, курение. В частных домах надо регулярно проверять проводку, печное отопление. Бани часто горят. В выходные приехали дачники, пожарили шашлыки, затопили баню – в три часа ночи пожарные поехали тушить.

Не устаем напоминать домовладельцам: почаще заглядывайте в свою печную трубу в доме и в бане. Ничто не вечно. Труба накаляется, идут перепады температур – появляются трещины. Достаточно искры, вылетевшей на сухие перекрытия…

Екатерина Дзюба