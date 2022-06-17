Область развивает цифровую медицину и образование

«Сегодня одной из приоритетных задач правительства области в сфере здравоохранения является развитие цифровой медицины, чтобы наши жители могли получать медицинские услуги без лишней волокиты, быстро и удобно. 42% рабочего времени нашей врачей тратится сегодня на бумажную работу. Второе стратегическое направление цифровой трансформации — информационно-образовательная среда. Она будет включать подготовку и переподготовку кадров в сфере информационных технологий. В этих вопросах мы рассчитываем на наших новых партнеров», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Директор фирмы «1С» Борис Нуралиев отметил, что сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления региональной цифровой трансформации с использованием технологий 1С и будет активно способствовать подготовке ИТ-кадров для цифровой экономики Ленинградской области.

В рамках соглашения планируется осуществлять взаимодействие по вопросам создания и развития информационного пространства, формирования основных подходов и принципов развития безопасных цифровых сервисов, направленных на модернизацию экономики, влияющих на улучшение качества жизни населения.