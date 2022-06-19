Гатчинские медики: «Сохраняя традиции, стремимся к лучшему»

В Доме культуры собрались врачи, медсестры, фельдшеры, работники больниц, поликлиник города и района, амбулаторий и ФАПов. Вручались цветы и награды, звучало много теплых слов и благодарностей. Поздравить медиков пришли представители областного комитета по здравоохранению, руководство Гатчины и района, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Поздравляя медработников с профессиональным праздником от лица гатчинской администрации и совета депутатов, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что вклад медицинских работников в благополучие района многогранен и очень важен:

- Эпохи меняются, а ваша миссия остается неизменной: забота о здоровье жителей. Сегодня Гатчинская больница – одна из лучших в Ленинградской области. В нашем здравоохранении работают действительно компетентные кадры. И очень важно в это непростое время знать, что мы – вместе и в любой момент готовы подставить дружеское плечо.

Начальник сектора по осуществлению переданных полномочий РФ в сфере охраны здоровья граждан (лицензирование) комитета по здравоохранению Ленинградской области Константин Харитоненко поблагодарил гатчинских медиков за труд и подчеркнул, что в Гатчине – сильная команда:

- У гатчинских медработников – мощная поддержка администрации, депутатов, всех структур, которые находятся на гатчинской земле. И этой сильной команде можно поручать серьезные и перспективные дела. Оставайтесь всегда такими же, держите планку, – пожелал Константин Александрович.

Председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, который не смог присутствовать на празднике, просил передать поздравления и хорошую новость: Роман Осадчий назначен на должность главного врача Гатчинской КМБ. Константин Харитоненко зачитал официальное распоряжение комитета по здравоохранению о назначении.

В ходе торжественной церемонии работники Гатчинского здравоохранения получили заслуженные награды. Врачи узких специальностей, медсестры, фельдшеры были награждены почетными грамотами и благодарностями гатчинского руководства. В частности, благодарность главы Гатчинского района и Гатчинской администрации за многолетний добросовестный труд по охране здоровья населения получил коллектив Гатчинской стоматологической поликлиники.

Вручая награды, Людмила Нещадим отметила энергетику, царящую в зале – особенный дух жизнелюбия, позитива, пронизывающий все сферы жизни гатчинских медиков – и в работе, и в творческих делах.

От имени депутатов областного парламента поздравительный адрес медработникам и ветеранам гатчинского здравоохранения зачитала Татьяна Бездетко. «Профессия врача – самая благородная и гуманная, – говорится в поздравлении. – Она требует не только глубоких знаний, высочайшего мастерства, но и особых нравственных качеств: милосердия, терпения, способности преодолевать трудности и побеждать. …Сегодняшний праздник – прекрасный повод выразить вам свою признательность за ваш ежедневный нелегкий труд».

В своем поздравлении депутаты отметили работу гатчинских медиков в исключительно тяжелых условиях пандемии: «Благодаря вам и вашему самоотверженному труду удалось быстро развернуть систему помощи заболевшим, наладить работу по вакцинации населения».

От себя лично Татьяна Викторовна поблагодарила сотрудников всех служб в системе здравоохранения Гатчинского района – поваров, водителей, санитарок, регистраторов, всех тех, кто помогает докторам, фельдшерам и медсестрам заботиться о здоровье пациентов.

За многолетний самоотверженный труд по охране здоровья населения Гатчинского района и в связи с профессиональным праздником почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области были награждены: медсестра Коммунаровской поликлиники Галина Беликова, медсестра детского отделения стоматологической поликлиники Наталья Павлова, старшая медсестра физиотерапевтического отделения Галина Степанец, старшая медсестра приемного отделения стационара Виктория Токарева. Благодарственные письма областных парламентариев получили фельдшеры, лаборанты и медицинские сестры.

Начальник сектора лицензирования Константин Харитоненко вручил почетные грамоты комитета по здравоохранению Ленинградской области трем заведующим: терапевтическим отделением Сиверской больницы Марине Буряк, противотуберкулезным отделением Гатчинской поликлиники Оксане Голубкиной и отделением врачей общей практики № 1 Елене Плотниковой.

Благодарности областного комитета по здравоохранению получили участковые медсестры и врачи.

Поздравляя гатчинских медиков с праздником, председатель Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ Иосиф Григорьевич Элиович отметил особую энергетику Гатчины, которая способствует расцвету сферы здравоохранения Гатчинского района:

- Это и практическое здравоохранение в лице гатчинской больницы, и сфера санитарно-эпидемической службы, которая тоже является легендарной. На этом стыке рождаются великие коллективы и великие достижения. Что касается социального партнерства, последние пять лет формула «власть – работодатели – профсоюзы» работает и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге.

Иосиф Григорьевич подчеркнул, что Гатчинская КМБ входит в пятерку лидеров развития социального партнерства среди более чем 300 учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лучшим уполномоченным по охране труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области признана старший фельдшер Гатчинской станции скорой медицинской помощи Ольга Юрьевна Головерда.

За большой вклад в развитие профсоюзного движения отрасли и в связи с Днем медицинского работника благодарностью Межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения награждены члены профсоюзного комитета Гатчинской КМБ, заведующая стоматологической поликлиникой Элина Церябина.

Завершая череду поздравлений, главный врач Гатчинской больницы Роман Осадчий поблагодарил администрацию Гатчинского района, депутатов областного парламента, комитет по здравоохранению Ленинградской области и общественные организации за помощь и поддержку, оказываемые медикам в это непростое время:

- Сохраняя традиции, мы развиваемся. В этом году в Гатчинскую больницу будут закуплены два рентгеновских аппарата, маммограф и флюорограф – в Сиверскую больницу, МРТ – в сосудистый центр. Мы внедряем новые методики управления медпомощью. Наша поликлиника на Аэродроме единственная в области имеет международный сертификат качества в здравоохранении.

Поздравляя коллектив Гатчинской КМБ с профессиональным праздником, Роман Григорьевич поблагодарил коллег за труд и пожелал им здоровья, уверенности в завтрашнем дне и достойной заработной платы.

Екатерина Дзюба