Медикам региона – поддержка выпускников

«В перспективе мы обеспечим районные больницы не только врачами, прошедшими обучение по целевому направлению, но и средним медицинским персоналом. Уже сейчас мы заключаем договоры и выплачиваем именные стипендии студентам 2-4 курсов медицинских колледжей. После окончания обучения молодые кадры обязуются работать в наших больницах не менее трех лет», ― рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Продолжается и целевое обучение врачей.

«Сегодня на специалитете обучается 532 ленинградских студента-целевика и 147 ординаторов. Все они получают стипендию от региона и в скором времени придут в наши больницы. Отрадно, что наша дружная медицинская ленинградская семья растет», ― добавил Сергей Вылегжанин.

В этом году 88 ординаторов и 30 специалистов приступят к работе в больницах региона. Кроме того, на работу будет принято 250 средних медицинских работников, а по программе «Земский доктор» в медицинские учреждения придут работать 170 врачей и 90 фельдшеров.

«В День медицинского работника принято говорить о достижениях отрасли. Считаю, что рост количества медиков в наших учреждениях ― важный показатель. Это значит, что у нас комфортно работать, созданы все условия для профессионального роста, а поддержка эффективна. Поздравляю всех коллег с праздником!» ― заключил глава областного комздрава.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области