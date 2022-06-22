Ночной разбой в такси

16-го июня, ночью, в гатчинскую полицию поступило заявление от 56-летнего мужчины, работающего водителем «Яндекс такси». Около половины второго ночи ему поступил заказ: забрать с Молодежной улицы в районе Химози клиентов и отвести к Гатчинской больнице.

На Молодежной в машину сели двое мужчин, лет по 25-28. Один, низкорослый, в серой кофте, сел вперед. Другой, повыше, сел на заднее сиденье. Когда приехали на Рощинскую, 15-а, мужчина, ехавший сзади, вышел. Водитель попросил второго пассажира оплатить заказ. Вместо этого молодой человек достал из кармана нож и потребовал от таксиста снять с руки кольцо. Тот испугался и выскочил из машины. Тогда злоумышленник схватил его мобильный телефон с торпеды стоимостью 4000 рублей и скрылся в неизвестном направлении.

Следователь следственного управления возбудила уголовное дело по статье «разбой». В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам преступник был задержан. Им оказался 19-летний житель Мариенбурга Вадим П., ранее судимый, не работающий. Гражданин П. помещен в изолятор временного содержания.