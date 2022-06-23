«Родные люди» знают лекарство от скуки

Летом одной из творческих площадок становится великолепный сад, который сохранили на территории стационара. Совсем недавно здесь звучала живая музыка в исполнении оркестра настоящих профессионалов. В гости к проживающим в стационаре «Родные люди» пришли музыканты Гатчинского Молодежного камерного оркестра под управлением Заслуженного работника культуры Российской Федерации Сергея Ефаева (руководитель - Любовь Марушкова).

Стоит ли говорить, что такой подарок Гатчинской городской филармонии (руководитель – Надежда Корбут), в состав которой входит оркестр, - это настоящее волшебство для пожилых людей, проживающих в стационаре.

Концерт состоялся прямо в саду, на свежем воздухе, и собрал всех желающих прикоснуться к прекрасному. А те, кто не смог по состоянию здоровья спуститься в сад, слушали музыку в своих комнатах. Слушали – и наслаждались произведениями великих композиторов.

К сожалению, долгое время из-за эпидемиологической обстановки концертные программы в стационаре полномасштабно проводить не удавалось. И вот теперь можно вновь распахнуть двери навстречу прекрасному.

В субботу, 18 июня, в саду состоялся концерт народного коллектива «Ансамбль русской песни «Горница» под руководством Заслуженного деятеля культуры РФ Владимира Алексеевича Павлова.

- Огромное спасибо всем музыкантам, его руководителям за прекрасный подарок, а также директору Центра творчества юных Ольге Цукановой (в состав которого входят эти коллективы) за возможность насладиться великолепной музыкой. Подопечные стационара сестринского ухода «Родные люди» назвали концерт лучшим лекарством – музыка лечит и согревает душу, наполняя ее положительными эмоциями и добрыми воспоминаниями, - отметили в администрации медицинского учреждения.

Весной проживающие в стационаре участвовали в инклюзивном Всероссийском конкурсе чтецов военной поэзии «Слушай, страна, говорит Ленинград».

- С большим интересом наши подопечные восприняли участие в конкурсе, готовились с большим азартом, ждали результатов, подведения итогов. Многие из них были удостоены дипломов, благодарностей и почетных грамот, - рассказали в стационаре.

Проживающие в стационаре любят заниматься рукоделием, рисовать, читать, играть в шахматы. А еще - участвовать в викторинах, которые готовят сотрудники. Самые любимые – киновикторина и «Угадай мелодию».

Недавно здесь организовался небольшой театральный коллектив - театр неюного зрителя, как в шутку его называет участники. Коллектив ставит сценки, участвует в капустниках, готовит поздравления к праздникам. Довольны все – и артисты, и зрители.

В стационаре «Родные люди» творческие коллективы Гатчины и района – частые гости. В свою очередь, и подопечные стационара с радостью посещают выставки и концерты в учреждениях культуры. Например, недавно в районной библиотеке им. А.С. Пушкина посетили сетевую передвижную выставку «Петр I: первый император и Великий реформатор России», а также посмотрели фильм из медиатеки Русского музея «Домик Петра I. История сохранения памятника».

Проживающих впечатлил ретро-музей «Капсула времени» на ул. Урицкого в Гатчине, созданный коллекционером, депутатом Сергеем Павловым. «Словно побывали в советской эпохе, увидели многие вещи, которые были тогда почти в каждой советской семье», – поделились эмоциями после знакомства с экспозицией пожилые посетители музея.

Да и просто прогуляться в хорошую погоду по улицам Гатчины – уже позитивная терапия.

Елена Суралёва