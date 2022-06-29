Гатчинские медики получили заслуженные награды

«Поликлиника «Аэродром» - образец и пример для всех подразделений нашей больницы. Она получила и в этом году подтвердила сертификат ISO 9001:2015. Теперь у поликлиники есть «младший брат» - Консультативный центр, который также прошел сертификацию ISO 9001:2015.

Хочу поблагодарить руководителя и весь коллектив за понимание и большую работу по организации системы менеджмента качества. Конечно, у нас еще есть недочеты, но в целом работа в этих подразделениях организована хорошо, и мы будем двигаться дальше к получению сертификатов Росздравнадзора», - отметил Роман Григорьевич.

«Хочу от себя лично и от жителей города и района поблагодарить всех вас за труд. Скажу по-военному: два года вы пахали так, как не каждый сможет. Поклон вам за работу и - так держать!» - добавил Виталий Андреевич Филоненко.

За активное участие в разработке и внедрении системы менеджмента качества ISO 9001:2015 он вручил Почетные грамоты главы Гатчинского района коллективам поликлиники «Аэродром» и Консультативного центра Гатчинской КМБ.

Фельдшеру Надежде Сергеевне Юшиной за многолетний добросовестный труд и вклад в сохранение здоровья населения была вручена Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области.

Эксклюзивными подарками - наручными часами с гравировкой - были награждены заведующий поликлиникой «Аэродром» Евгений Николаевич Кузьмин, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Наталья Анатольевна Дымнич и старший менеджер отдела платных услуг Гатчинской больницы Юлия Олеговна Разумовская.

Благодарностями главного врача Гатчинской КМБ были отмечены старшая медсестра педиатрического отделения поликлиники «Аэродром» Нелли Фаильевна Мекешкина, врач-офтальмолог Елена Юрьевна Бондарькова, медсестра Антонина Петровна Евтушенко, старший медицинский регистратор Марина Юрьевна Севастьянова, старшая медсестра консультативно-диагностического отделения Анастасия Александровна Широкова и врач-терапевт Никита Сергеевич Мизерный.





Пресс-служба Гатчинской КМБ