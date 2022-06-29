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Ребёнок накупался – до реанимации

В Гатчинском районе чуть было не утонула пятилетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Рубрики:  Происшествия

26-го июня, вечером, в Гатчинскую больницу привезли из Химози пятилетнюю девочку с диагнозом «утопление». Девочка купалась в Колпанском озере и наглоталась воды – так, что пришлось везти в больницу. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию. Когда состояние улучшилось, маленькую пациентку перевели на детское отделение для наблюдения.

Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.