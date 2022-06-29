Ребёнок накупался – до реанимации

Каждый день человек сталкивается с тем, что ему приходится говорить ДА или НЕТ. И иногда выбор человека в корне меняет его жизнь. В этом ролике мы расскажем, как молодой человек не сумел вовремя сказать НЕТ запрещенным веществам и сломал свою жизнь.