Ребёнок накупался – до реанимации
В Гатчинском районе чуть было не утонула пятилетняя девочка. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Рубрики: Происшествия
26-го июня, вечером, в Гатчинскую больницу привезли из Химози пятилетнюю девочку с диагнозом «утопление». Девочка купалась в Колпанском озере и наглоталась воды – так, что пришлось везти в больницу. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию. Когда состояние улучшилось, маленькую пациентку перевели на детское отделение для наблюдения.
Полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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