Дудергофские высоты – живописный памятник природы вблизи Гатчины

Через дорогу от платформы - вход в Нагорный парк, который расстилается на возвышенностях Вороньей и Ореховой гор. Ореховую гору (176 м над уровнем моря, она же самая высокая точка Петербурга, а не Пулковские высоты, как многие привыкли думать) и Воронью (147 м над уровнем моря) разделяет лишь узкая живая улочка. Гора Кирхгоф (170 м) расположена чуть дальше, на ее склоне находится горнолыжный парк активного отдыха «Туутари парк».

Что посмотреть

По Нагорному парку проходит эко-тропа длиной 2,5 километра. Начинается путь у подножия Вороньей горы, где стоит стенд с картой тропы и достопримечательностей, и идет до мемориального комплекса «Батарея А», посвященного авроровцам, в конце Ореховой горы. На высоких подъемах сделаны удобные лестницы с перилами. В самом парке – широкая центральная дорога с мелкими разветвлениями тропинок, скамейки и урны. По дороге установлены стенды с информацией об обитающих здесь животных и птицах, деревьях и цветах. В парке есть родник с питьевой водой.

Невероятные виды с обзорных площадок на озеро Безымянное, деревни, поля и юг Петербурга не оставят никого равнодушным.

История Дудергофа

В XV веке у склона Вороньей горы находилось поселение Дудорово, оно принадлежало боярину Богдану Есипову. Когда владения перешли шведскому губернатору Ингерманландии, поселение стали называть на немецкий лад – Дудергоф.

В XVIII веке здесь нашли медную руду, после чего у Красного Села построили завод по отливу пушечных ядер.

Царь Николай I в 1826 году подарил холмы Дудергофа своей жене – императрице Александре Федоровне. С того момента и началось преображение долины.

Высадили экзотические растения, которые прекрасно прижились в нашей местности, установили павильоны, беседки, скамейки, проложили дорожки.

На случай визита высочайших особ на вершине Ореховой горы в 1826 году был построен Швейцарский домик (к настоящему времени сохранился только его фундамент). Ниже, в долине, получившей потом название Театральная, в то же время возвели Молочный домик и караульню для сторожей (не сохранились). С конца XIX века Дудергоф становится одним из известных дачных пригородов Петербурга, популярным местом отдыха на природе, а также ботанических экскурсий у просвещенной части населения.

Более 450 видов цветов и деревьев украшали лесопарк, до современности дожили лишь около 90 культур - осины, дубы, сосны, ольха, вязы, березы, клены, ясени, каштаны, а также кустарники - калина, орешник, сирень, смородина, шиповник и многие другие. Полудикий парк манит не только любителей пеших прогулок, но и ботаников, и садоводов.

В 1950 году Дудергоф переименовали в поселок Можайский, в честь изобретателя Александра Федоровича Можайского. Здесь он возглавлял испытания первого российского самолета.

Совсем недавно, в 2016 году, поселению вернули его историческое наименование – Дудергоф.

Годы Великой Отечественной войны

В начале войны был создан Дудергофский укрепрайон. С вершин гор открывается отличный вид, и оттуда можно вести прицельный обстрел.

Для обороны Ленинграда использовали орудия крейсера «Аврора», которые в срочном порядке доставили в поселок. Их установили по всему периметру высот. Там шли жестокие бои, и после упорного сопротивления 11 сентября 1941 года авроровцы пали смертью храбрых. Гитлеровцы, наступавшие со стороны Гатчины, захватили Дудергоф. Освободить его удалось лишь в январе 1944 года.

У подножия Ореховой горы находятся мемориал «Батарея А» и братская могила. Рядом с Нагорным парком, в деревне Пикколово, расположен мемориал «Штурм», посвященный взятию Вороньей горы в январе 1944 года. В деревне Мурилово – мемориальный комплекс «Взрыв», посвященный подвигу авроровцев в 1941 году. Смелые моряки не хотели отдавать орудие фашистам и взорвали себя вместе с ним.

Община сестер милосердия Святого Георгия

К достопримечательностям Дудергофских высот можно отнести здание бывшей больницы Общины сестер милосердия Святого Георгия. Основательницей общины в 1870 году стала Мария Федоровна, супруга будущего императора Александра III. Община занималась подготовкой сестер милосердия для ухода за больными и ранеными в военное время. В 1900–1902 годах по проекту архитектора Григория Ипполитовича Люцедарского на окраине Дудергофа было построено здание больницы, которой одно время руководил известный врач-терапевт Сергей Петрович Боткин.

Во время Великой Отечественной войны здание больницы чудом уцелело. После войны здесь одно время располагался детский приют, потом – школа. Сейчас в его стенах работает спортивная школа Красносельского района Санкт-Петербурга, отделение лыжных гонок.

Здесь не скучно!

Дудергофские высоты - красивое и живописное место, куда можно приехать на прогулку с детьми и даже четвероногими друзьями. Долину оценят любители велоспорта, пробежек и фитнеса. А кто-то предпочтет восхождение по длинным лестницам и прогулки по возвышенностям - тоже отличная тренировка.

Виктория Ляпочкина