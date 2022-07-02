Гатчинскому райпо – 105 лет!

- Михаил Ефимович, в чем уникальность потребительской кооперации?

- Уникальность потребительской кооперации Гатчинского райпо состоит прежде всего в дате, которую кооператоры района отмечают в этом году – 105 лет! Редко сейчас можно найти организацию с таким стажем активной деятельности.

Кооперация в переводе с латыни означает сотрудничество. Поэтому ей свойственны такие жизненные приоритеты, как взаимовыручка, солидарность, ответственность и справедливость. То, что не под силу решить одному человеку, легко разрешается совместными усилиями. Именно эта идея когда-то побудила людей объединиться и создать потребительские общества.

Зарождение потребительской кооперации в Гатчинском районе датировано 1917 годом. На протяжении более века она жила и развивалась вместе со страной, прошла испытание войнами, сменами общественно-политического строя, но всегда доказывала свою востребованность как мобильная, эффективная и востребованная структура, вносящая большой вклад в развитие производства, расширение ассортимента, создание новых рабочих мест, социальную поддержку ветеранов и пенсионеров.

И в настоящее время потребкооперация Гатчинского района достаточно уверенно стоит на ногах.

- Гатчинское райпо смогло выстоять даже в пандемию. Это было не просто?

- Ситуация пандемии - серьезное испытание, которое показало сплоченность системы потребительской кооперации не только нашего района, но и в целом всей системы Центросоюза.

Мы справились, несмотря на то, что пандемия коронавируса внесла изменения практически во все сферы жизни. Они коснулись потребительских привычек, привели к частичному отказу от традиционных каналов приобретения товаров и поставили новые задачи перед всей торговлей.

В такое сложное для всей страны время потребительская кооперация нашего района, как и в целом всей Ленинградской области, выполняла свою ежедневную работу. Ни на один день не было закрыто ни одно торговое предприятие. Ежедневно доставлялся товар во все торговые предприятия, продавцы в непосредственном общении с покупателями обслуживали население, специалисты контролировали и оптимизировали систему товаропродвижения.

А когда основная масса жителей Санкт-Петербурга отправилась на свои дачи в Гатчинский район и соответственно в наши торговые предприятия, сколько надо было проявить выдержки, профессионализма продавцам, чтобы продукты питания в достаточном ассортименте и качестве ежедневно находились в торговых залах.

И вот именно в такое время коллектив Гатчинское райпо показал свое умение в считаные часы принимать решение, чтобы не допустить дефицита и не спровоцировать волну паники среди населения.

Коммерческая служба Гатчинского райпо смогла организовать процесс поставок во все торговые предприятия так, чтобы в течение нескольких часов выбывший товар снова выставлялся на полки.

- Как потребительская кооперация выживает в условиях жесткой конкуренции?

- Конкуренция среди торговых предприятий Гатчинского района в настоящее время действительно жесткая. Пять лет назад перед работниками Гатчинского райпо была поставлена задача увеличения показателей товарооборота до 900 млн рублей. Но жизнь внесла свои коррективы. Сегодня в канун праздника я не буду говорить о всех сложностях, которые испытывает наша организация, сегодня трудно всем.

Основная задача, которую ставили работники Гатчинского райпо в последние годы, - повышение конкурентоспособности наших предприятий торговли и общественного питания.

Проводимые реформы и преобразования в системе Гатчинского райпо не смогли не отразиться на финансовом состоянии нашей организации. Благодаря поддержке правительства Ленинградской области, руководства Леноблпотребсоюза, лично всего коллектива райпо, удалось сохранить устойчивое финансовое состояние организации и обеспечить ее развитие.

Надо сказать, что гатчинские кооператоры, имеющие славную, богатую историю и крепкие традиции, сегодня по объемам товарооборота, темпам роста, критериям финансовой устойчивости занимают лидирующие позиции среди потребительских обществ Ленинградской области и Центросоюза.

– Большую конкуренцию составляют сетевые магазины. За счет чего Гатчинскому райпо удается держать высокую планку?

- Действительно, с каждым годом в Гатчине и районе резко увеличивается количество сетевых магазинов. Но у потребительской кооперации Гатчинского района огромный опыт работы в торговле, и она заслуженно пользуется доверием и авторитетом у населения.

Конкуренция с торговыми сетями подвигла нас искать и находить новые резервы для развития. В первую очередь – во внедрении инновационных проектов и комплексной автоматизации всех отраслей деятельности. Ставку на инновации мы сделали еще более десяти лет назад, начав реализацию проектов по автоматизации торговли и внедрению категорийного менеджмента. На сегодня в единую базу объединены все торговые предприятия райпо, предприятия общественного питания, бухгалтерия, торговый отдел аппарата управления и распределительный склад.

Автоматизация торговых процессов позволила учитывать колебания спроса, помогает отработать логистику поставок, поскольку дает информацию о том, как быстро реализуется товар и как часто его надо заказывать.

Мы бережно относимся к собственности потребительской кооперации, которую создало предшествующее поколение, и наращиваем ее объемы. Сегодня многие наши объекты стали вкладом в социальное переустройство села. А главное - в них комфортно, удобно нашим покупателям.

За последние пять лет, к примеру, был построен торговый комплекс в поселке Вырица (сумма затрат на данный объект составили более 70 млн рублей), выполнено благоустройство территории этого нового комплекса, а также отремонтированы главный павильон торгового комплекса «На Соборной» в Гатчине, помещения в торговом центре поселка Сиверский, крытый рынок в Вырице, магазины в Малых Колпанах, в Новинке, Рождествено, в Дружной Горке, в магазине «Зоотовары» в Коммунаре, выполнен ремонт кровли торгового центра в поселке Новый Свет. В июле этого года состоится открытие кафе-ресторана «У Демидова» в поселке Тайцы. Хочется отметить, что все открываемые после ремонтов торговые предприятия полностью отвечают современным требованиям.

Но основной, и, наверное, самый главный секрет - в самих людях. У нас всегда работали и работают руководители высокого уровня, которые умеют ориентироваться в ситуации и принимать своевременные и грамотные управленческие решения, предотвращать негативные явления, разрабатывать стратегию дальнейшего развития.

- Безусловно, важный вклад в развитие системы кооперации внесли ее руководители.

- Да, конечно. Многие руководители и специалисты отдали развитию кооперации в Гатчинском районе годы своей жизни - свои знания, опыт и здоровье. Наших председателей райпо можно смело назвать «золотым фондом потребительской кооперации». С 1944 по 1949 годы райпо возглавлял П.Н. Цветков, с 1949 по 1959 годы – В.И. Кудряшов, с 1959 по 1975 годы – Н.Ф. Джулай, с 1975 по 1982 годы – О.И. Корушов, с 1982 по 1984 годы – С.Г. Парфенюк, с 1984 по 2001 годы – В.Н. Егоров.

В формате интервью просто нет возможности перечислить фамилии всех заслуженных работников потребкооперации. Но мы их помним и выражаем огромную благодарность от жителей и всех работников Гатчинского райпо.

Люди и их заслуги - важнейший показатель, определяющий уровень организации любого предприятия.

Двум нашим кооператорам присвоено высокое звание «Заслуженный работник торговли Российской Федерации», 23 человека награждены орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России», 46 специалистов имеют звание «Ветеран потребительской кооперации Российской Федерации».

- Вкладывая средства в модернизацию и размышляя об инновациях, вы не забываете о своих пайщиках и ветеранах.

- Гатчинское райпо ежегодно выплачивает кооперативные выплаты своим пайщикам. Наши ветераны труда, проработавшие в системе райпо 20 и более лет, и ушедшие на заслуженный отдых, ежемесячно получают дополнительные выплаты. Этой льготой в прошлом году воспользовался 271 пенсионер.

- Магазины на селе - актуальна ли эта тема сегодня?

- Сама жизнь доказали - маленькие магазины на селе нужны, и они обязательно будут развиваться. Гатчинское райпо продолжает реализовывать продукцию в маленьких сельских магазинах. Все они в шаговой доступности для населения.

Небольшой продуктовый магазин сельским назвать сложно, качество обслуживания и ассортимент на полках ни в чем не уступают супер-, гипермаркетам известных торговых сетей.

– Михаил Ефимович, ваши пожелания в канун праздника?

– Дело спорится в коллективе, – гласит народная пословица. А он у нас большой: в Гатчинском райпо трудится более 200 человек. Сегодня прекрасная половина человечества - женщины являются главной силой кооперации.

Огромное спасибо ныне работающему коллективу Гатчинского райпо за каждодневный нелегкий труд.

Хочу поблагодарить и наших ветеранов, умом, силами которых создавалась крепкая материально-техническая база потребкооперации, позволяющая нынешнему поколению работать и успешно развиваться.

Поздравляю пайщиков, которые верой и правдой служат потребкооперации, поддерживают все новшества и изменения, происходящие в кооперации, и направленные на ее дальнейшее совершенствование.

Особая благодарность – руководству Ленинградской области, органам местного самоуправления за понимание нужд и проблем потребительской кооперации и поддержку.

Желаю всем здоровья, счастья, оптимизма. Надеюсь, что потребительская кооперация и в дальнейшем не сбавит темпов развития, сможет достойно выполнять задачи по обслуживанию населения.

Подготовила Татьяна Можаева