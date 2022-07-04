Будущие медики защитили дипломы
Выпускницы Гатчинского филиала Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области по специальности «Сестринское дело» - на финишной прямой к началу трудовой карьеры: они завершили свое обучение и защитили дипломные работы.
Почти три года назад 32 абитуриента начинали учебу под классным руководством процедурной медицинской сестры Гатчинской КМБ Нины Владимировны Кривошапко. Но до финала обучения дошли только 18 девушек. Из них одна – Наталья Цветкова – закончила обучение с красным дипломом. Еще пять защитили свои дипломные работы на «отлично».
За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Благодарностями Центра непрерывного профессионального медицинского развития Ленинградской области были отмечены заведующий филиалами в г. Гатчине и п. Сиверский Алексей Иванович Саверский, заведующий учебно-методическим отделом по работе со средним медицинским персоналом Гатчинской КМБ, преподаватель специальных дисциплин Гатчинского филиала Надежда Николаевна Дрынова и старшая медицинская сестра операционного стационара Гатчинской больницы, преподаватель специальных дисциплин Ольга Андреевна Андреева.
Впереди у выпускниц Центра - первичная аккредитация, дающая право начинать трудовую деятельность по профессии. Проходить ее наши девушки будут 11 июля в Санкт-Петербурге. После этого большая часть выпускниц нашего филиала планирует вернуться в Гатчинскую больницу уже полноправными сотрудниками.
Пресс-служба Гатчинской КМБ