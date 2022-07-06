Ленинградцы победили в Первенстве СЗФО по дзюдо

В Первенстве СЗФО приняли участие 200 спортсменов, представляющих девять регионов России, входящих в состав СЗФО – 136 юношей и 64 девушки.

В этом году первенство одновременно стало межрегиональным этапом XI летней Спартакиады учащихся России, финальные соревнования которой состоятся 26-29 августа в Саранске (Республика Мордовия).

Сборная команда Ленинградской области была представлена на соревнованиях 47 спортсменами. Ленинградцы уверенно победили в командном зачете, завоевав 7 золотых, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей.

Победителями первенства СЗФО и обладателями путевок на финал Спартакиады стали:

- Денис Пелевин (до 50 кг, Гатчинский район, тренеры Мякинин Д.А., Мякинин А.А.),

- Никита Черезов (до 55 кг, Киришский район, тренер Гудкова М.А.),

- Илья Богданов (до 66 кг, Кингисеппский район, тренер Васильев Ю.Л.), Владимир Богданов (до 73 кг, Сосновый Бор, тренеры Ахметова И.А., Торхов С.А.),

- Владимир Севастьянов (до 90 кг, Выборгский район, тренер Смирнов А.М.), Амина Ахметова (до 52 кг, Сосновый Бор, тренер Ахметова И.А.),

- Виктория Попова (до 63 кг, Тосненский район, тренеры Медведева Ж.В., Федоров В.С.).

Серебряные медали завоевали Артур Кириллов (до 46 кг, Гатчинский район, тренер Грездков А.П.) и Амир Алибеков (до

50 кг, Ломоносовский район, тренер Еремин О.Г.). Спортсмены также получили право на участие в финальных соревнованиях Спартакиады учащихся России.

Среди обладателей бронзовых медалей есть также гатчинские спортсмены - Александр Шарангия (до 55 кг), Иван Соколов (до 60 кг).

Хочется отметить Эльдара Каримова (до 46 кг) и Валерию Сомрякову (до 70 кг), которые остановились в шаге от медали, проиграв встречи за третье место.

Поздравляем Дениса Пелевина с выполнением норматива на звание кандидата в мастера спорта по дзюдо!

По материалам Федерации дзюдо Ленинградкой области