Из Тихвина – с любовью!

На решение социальных задач -70% бюджета

О наиболее значимых изменениях, внесенных в Социальный кодекс с апреля по июнь 2022 года, доложила председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко. Она напомнила, что, несмотря на все трудности – сначала пандемию, а теперь ожесточенные санкции – бюджет региона остается социально направленным. Так, на социальные выплаты жителям Ленинградской области направлено 24 миллиарда рублей. Сумма этих средств в течение 5-7 лет выросла в 2,5 раза.

С начала этого года комиссия рассмотрела 23 проекта областных законов социальной направленности, 11 из которых были приняты. Так, увеличены выплаты семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума на человека. Установлены выплаты детям-инвалидам II и III группы от 18 до 23 лет. Татьяна Викторовна также отметила, что идет плотная работа с ЗакСом Санкт-Петербурга, чтобы синхронизировать социальные выплаты в двух регионах.

В дополнение к сказанному заместитель председателя ЗакСа Татьяна Тюрина рассказала об областной инициативе введения института имущественного капитала, который поможет правильно распорядиться деньгами совершеннолетним выпускникам детских домов с ментальными нарушениями, которые зачастую становятся жертвами мошенников.

Мы - вместе

Отдельно была затронута ситуация на Украине. Депутаты поделились впечатлениями от рабочей поездки в подшефный Ленинградской области город Енакиево Донецкой Народной Республики и рассказали, в какой конкретно помощи нуждаются люди на освобождаемых территориях.

Там побывали вице-председатели областного ЗакСа Татьяна Тюрина и Саяд Алиев и депутат Дмитрий Рытов, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия».

- Проехав границу, мы попали в 1990-е годы. Как хозяйственник, могу сказать, что, если вы думаете, что там ничего не делалось с 2014 года, вы ошибаетесь: там ничего не делали последние 30 лет. Помощь нужна абсолютно во всем, – отметил Саяд Алиев.

Выступление председателя постоянной комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислава Еремеева было посвящено роли СМИ в формировании общественного мнения.

- Если мы не будем ежедневно заниматься воспитанием молодежи, потеряем поколение, – отметил Станислав Еремеев.

Общение с прессой продолжилось в формате вопрос-ответ. Журналисты выразили желание помочь подшефному Енакиево и сразу высказали несколько конкретных предложений. Например, собрать и передать в местные библиотеки книги и учебники, пополнив, таким образом, библиотечный фонд.

Известный краевед и журналист Петр Васильев («Свирские берега») обратился с просьбой поддержать на законодательном уровне внутренний туризм, в чем крайне нуждаются Подпорожский и Лодейнопольский районы. Журналист предложил разработать отдельную программу, в которой прописать стандарты - тот минимум, который должен присутствовать на территории – «зеленые остановки», туалеты и прочая инфраструктура.

Татьяна Чумерина («Приозерские ведомости») поинтересовалась ходом реформы местного самоуправления. Дмитрий Рытов пояснил, что в связи с последними событиями время ее проведения откладывается.

Также был поднят вопрос о ситуации на рынке труда. Татьяна Бездетко сообщила, что обстановка с безработицей в регионе находится в пределах нормы и составляет порядка полпроцента. С работниками предприятий, которые прекратили деятельность, проводится работа по перепрофилированию.

Тихвинская икона Божией Матери – один из символов России

В рамках выездной части семинара журналисты познакомились с промышленным, социальным и культурным развитием Тихвинского района. Четыре часа автобусного путешествия – и вы уже в городе Тихвине. Вдыхаете свежий воздух и любуетесь достопримечательностями. Главная из них находится в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре.

Судьба Тихвинской иконы Богоматери, ее почитание тесно переплетается с историей не только Северо-Запада России, но и всей нашей страны. Ее нужно видеть, и об этом нужно знать. Первая летописная дата, связанная с Тихвином – 1383 год – относится к явлению иконы Богоматери и возникновению Пречистенского погоста. На экскурсии в Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре вы узнаете о чудесах Тихвинской иконы, прикоснетесь к святыне и совершите путешествие в историю славной тихвинской земли.

Накупив по дороге тихвинских пряников, журналисты отправились знакомиться с объектами, построенными в рамках программы «Комфортная городская среда».

Комфортная городская среда в Тихвине комфортна в прямом смысле этого слова. Для приезжающих из мегаполисов Тихвинский район – рай! Плотность населения почти в 10 раз меньше, чем в Гатчинском. Это создает в городе дополнительный комфорт – широкие общественные пространства, большие зеленые зоны, широкие дворы и улицы.

Журналистам очень повезло - их экскурсоводами были влюбленные в свой город люди: руководитель пресс-службы администрации Тихвинского района Яна Строганова и главный редактор Тихвинского телевидения Елена Зимина. Благодаря Елене Павловне наша экскурсия вне программы продолжалась до полуночи – самые неутомимые обошли пешком все уютные уголки, побывали на всех смотровых площадках и оценили реализованные за последние годы проекты, включая «Парк поколений» и «Зону отдыха у воды».

Проблем, конечно, в Тихвине хватает, как и везде, и за последние месяцы их не убавилось: простаивают или сбавили обороты градообразующие предприятия. Население потихоньку убывает. До приостановки (сотрудникам выплачивают 2/3 зарплаты) на Тихвинском вагоностроительном заводе работало 6 тысяч человек, до пандемии – 13 тысяч. Есть надежда, что завод будет обеспечен заказами и справиться с импортозамещением.

На второй день семинара всеобщему вниманию был представлен реализованный проект по благоустройству дворовой территории – большой тенистый сквер между пятиэтажками: высокие деревья, удобные дорожки, скамейки и в центре фонтан с подсветкой (на балансе города) на радость детворе.

Журналисты побывали в двух самых современных библиотеках: детской библиотеке и в библиотеке - социокультурном центре «Тэффи», получившей в 2021 году финансирование в рамках нацпроекта «Культура». Это - предмет гордости тихвинцев. А гордиться есть чем: и библиотечным фондом, и передовыми технологиями, и многочисленными читателями, и даже собственным говорящим роботом.

Еще один райский уголок – речная гладь Тихвинки и набережная, на которой стоит деревянный усадебный дом Римского-Корсакова. Рядом улочки-шкатулочки, напротив монастырь со словно парящими в воздухе куполами, церкви, часовни. И тут тоже повсеместно зоны отдыха, детские городки, спортивные площадки, в том числе построенные с участием благотворителей.

- Это нам подарил рэпер Тимати, это – фотомодель Водянова, а это – наш завод, - не устает перечислять имена благотворителей Елена Павловна.

Прибрежная зона в Тихвине максимально благоустроена, но и на этом тоже не останавливаются. Теперь активно облагораживается набережная местного ручья.

В Тихвине много памятников событиям Великой Отечественной войны и, конечно же, величественная стела «Город воинской славы», к подножию которой участники семинара возложили цветы.

«Воды Лагидзе»

Одно из самых знаменитых предприятий по производству лимонадов находится в Тихвине - это завод «Воды Лагидзе». История бренда началась в конце XIX века, когда 14-летнего Митрофана Лагидзе приняли на работу помощником фармацевта в Кутаиси. Владелец аптеки помимо прочего занимался приготовлением прохладительных напитков из заграничных химических эссенций.

В 1887 год 18-летний аптекарь Лагидзе, использовав в качестве натурального сырья травы, ягоды и фрукты, проводил собственные исследования и получил легендарный «Тархун».

В советское время воды Лагидзе пользовались большой популярностью, в том числе среди элиты. Лимонад «Лагидзе» любил Сталин и при случае угощал им глав других государств. В частности, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта на встрече в Тегеране в 1943 году и в 1945 году - на Ялтинской конференции.

«Тихвинский лимонадный завод «Воды Лагидзе» может похвастаться партнерством с серьезными компаниями, еще недавно его продукция шла на экспорт по всему миру, и статусом официального поставщика Кремля.

- Сохранение вековых традиций основателя бренда Митрофана Лагидзе в сочетании с современными технологиями дали нашему предприятию возможность выпускать полностью натуральные лимонады и сиропы, которые мы предлагаем вам с удовольствием и гордостью, - отметил управляющий директор Тихвинского лимонадного завода «Воды Лагидзе Малхаз Дзимистаришвили.

Грушевый, Вишневый, Мятный, Тархуновый, Изабелла, Ситро, Айвовый, Исинди (с лавровым листом), Фейхоа, Роза и множество других лимонадов, сиропы, столовая питьевая вода – все только в стеклянных бутылках и исключительного качества. Журналистам показали святая святых – технологию процесса изготовления напитка - от и до. И, конечно же, провели дегустацию.

Кованое счастье

В завершение путешествия по Тихвину журналисты побывали в кузнечном цехе «Дыхание ковки» на ул. К.Маркса, 84. В кузнечной мастерской гостей с порога встречает огромный Лось – символ Ленинградской области. За ним мастера колдуют над новыми творениями. Хозяин Дмитрий Зверьков подтвердил, что кованые изделия не залеживаются. Постоянно идут заказы на ограждения, ворота, предметы интерьера, кованую мебель, авторские работы. В магазине, распложенном здесь же, чего только нет – глаза разбегаются: прикладные изделия и невиданные звери, очень добрые коты, мышата, сказочные птицы, изящные розы и масса других милых штучек.

Что касается больших проектов, то тихвинские кузнецы готовы сотрудничать и с другими районами Ленинградской области. «Дыхание ковки» в Тихвине можно найти в соцсетях.

Цены разумные, но изделия тяжелые. Журналисты накупили сувениров на память о тихвинской земле и остались довольны. Остальные решили приехать в другой раз на машине. Уж очень хочется вернуться!

Татьяна Можаева