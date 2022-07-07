Татьяна Ермаченкова – серебряный призёр Кубка России

Кубок России входит в серию соревнований «Королева российского спорта». В 12-м этапе серии приняли участие все сильнейшие легкоатлеты нашей страны.

В секторе для прыжков в высоту золото Кубка завоевала Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене. Она победила в Брянске, показав свои самые стабильные прыжки в этом сезоне. Серебряная медаль Кубка России у Татьяны Ермаченковой (Гатчина, тренер О.Д. Баканов) — 1.91, бронзовая медаль у Марии Кочановой (Санкт-Петербург).

Выступления на этапах «Королевы спорта» позволят легкоатлетам набирать рейтинговые очки, чтобы поехать на 1-ю Всероссийскую спартакиаду между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта, которая пройдет в Челябинске с 25 по 28 августа, сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области.