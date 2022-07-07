«Умные Маши» и медведи

Ведущий специалист Юго-Западного отдела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области Павел Яблоков рассказал об итогах весенней охоты в Гатчинском районе, о вакцинации диких животных и о том, как не стать объектом медвежьего любопытства.

- С 16 по 25 апреля в Гатчинском районе велась охота на основные виды дичи: гуся, селезня, вальдшнепа, глухаря, тетерева; на селезня с подсадной уткой – до 15 мая. Охотились по большей части именно в первые десять дней на пернатую дичь. Основная масса разрешений – 1700 – была выдана на добычу в общедоступных угодьях. На охоту с подсадной уткой выдали 25 разрешений.

В Гатчинском районе в этом году охотились активно. По предварительным данным, за период охоты было добыто около 300 гусей, 600 селезней и 900 вальдшнепов. Так что сказать, что у нас охоты нет, нельзя.

- Браконьеров в наших угодьях не водится?

- В период весенней охоты было составлено порядка 25 протоколов за нарушения правил охоты, но это все мелкие провинности из разряда забытых дома документов. Случаев браконьерства в Гатчинском районе не замечено, однако контроль не ослабевает: Юго-Западный отдел комитета по охране животного мира Ленинградской области, куда входит и Гатчинский район, – лидер по количеству выявленных нарушений. Один наш отдел выявил нарушений больше, чем Северо-Восточный и Северо-Западный отделы и опергруппа вместе взятые.

Кроме того, в рамках работы по профилактике бешенства мы уже несколько лет занимаемся выкладкой вакцины среди диких плотоядных. За период весенней охоты было выложено 28400 доз вакцины от бешенства – в лесах, полях, рядом с норами, на тропках. Все егеря, ветслужба, охотпользователи были задействованы. Вторая часть вакцины будет выложена осенью.

- Звери охотно ее едят? Насколько эта мера эффективна?

- Как показывает проверка, вакцина съедается, хотя и не вся целиком. Когда начинается сезон охоты, те, кто добывает енота, лисицу, куницу, енотовидную собаку, волка, приносят черепа на анализ. Их отвозят в специализированную лабораторию во Владимире, где проверяют и присылают нам результаты. Это сложный анализ. К счастью, бешенства у нас пока не зафиксировано.

Также, как и африканской чумы свиней. Но численность кабана в Гатчинском районе доведена до минимума: один кабан на 4000 га. Мы кабана отрегулировали так, что весь июнь шла охота, а ни одного кабана не добыто. Ветеринары довольны: чем меньше кабанов, тем меньше вероятность появления чумы свиней, которая выкашивает поголовье. А охотникам, конечно, не радостно. Кабан – один из наиболее популярных видов добычи.

- Говорят, в Гатчинском районе видели медведей?

- В этом сезоне добыто три медведя. А в последнее время участились случаи, когда медведи выходят на дорогу, посещают садоводства. Люди ударяются в панику, пишут жалобы, просят принять меры. Но это просто такой период в жизни медведей, когда активность у них очень высокая, а корма в лесу мало.

Медведь встал из берлоги, голодный. Начинает искать пропитание, а где сытнее? Конечно, в садоводствах. И медведь мусор у дорог собирает, возле помоек трется. А если он осенью где-то у дачников кучу выброшенных яблок нашел, поел, то на следующий год он, скорее всего, опять придет на это место и проверит: вдруг там что-то еще осталось?

К тому же раньше мы все кормили кабана, подкормочных площадок было очень много, а теперь кормить некого. Медведи, как только выходят из берлоги, проверяют кабаньи кормушки – они зерно едят с удовольствием. А так как теперь кормушки пустые, они и пошли по деревням и садоводствам.

Плюс в июне у них гон. Взрослые медведи гоняют маленьких, могут даже задушить, забить. Драки у них очень серьезные, и большой медведь со своего участка медведей поменьше гоняет. Поэтому они много передвигаются, ищут самку – гон есть гон.

Обращений от граждан масса – и в МЧС, и к нам, и к губернатору. Людей можно понять – они боятся. Но что делать, если леса осталось мало, и его продолжают выпиливать? Участки, где может обитать медведь, сужаются, а садоводства и коттеджные поселки расширяются. Соответственно, медведь у нас в гостях. Или мы у него. Мишка с самого раннего возраста человеческий запах знает, голос знает, машины знает, поэтому он не особо-то и боится (хотя этот страх и заложен у него в генах). И когда он случайно выходит на дорогу, и ему человек попадается, медведю становится любопытно. К тому же у него зрение плохое (слух хороший). Человек опасается, что медведь нападет, а он идет просто полюбопытствовать… Нападений медведя на людей у нас не наблюдалось.

- Как вести себя при встрече с хозяином леса?

- Ни в коем случае нельзя убегать. Потому что как только медведь заметит, что от него убегают, у него сработает реакция хищника – догонять. Поэтому лучше шуметь, громко разговаривать. Не ходите тихо! Если вы, например, идете ранним утром со станции на свою дачу, включите музыку на телефоне, пойте – что угодно. Надо, чтобы зверь услышал вас раньше, чем вы его. Тогда он уйдет. Если человек идет бесшумно, шансов встретиться со зверем гораздо больше.

И потом, медведя бояться – в лес не ходить. Ну, вышел медведь на дорогу. Он из одного лесного массива переходит в другой. Боитесь – сидите в городе в девятиэтажке. У нас и охотники есть, которые медведя боятся. Как они на охоту ходят? А бабушки годами на болоте клюкву собирают и не боятся. Говорят, мы здесь собираем – медведь там, мы ему не мешаем, он нам не мешает.

- У лосей тоже опять сезон выхода на дорогу?

- Уже было несколько ДТП с лосями, но меньше, чем в прошлом году. Однако опасность сохраняется, вечером и ночью в сельской местности надо ездить медленно. Под Гатчиной женщина-водитель сбила косулю (у косуль тоже гон). Предвидеть это было невозможно: косуля внезапно выпрыгнула из канавы у обочины – прямо под машину, и полмашины разбила. Хотя и зверь небольшой – всего 30 кг весу. Но когда удар на скорости, повреждения очень сильные. В столкновении с лосем от машины мало что остается, и люди страдают.

- Какая ответственность предусмотрена за сбитого зверя?

- Все звери у нас – государственные, и государство выставляет иск за сбитое животное. Если полис ОСАГО есть, будет выплачивать страховая компания. Если водитель полис ОСАГО не оформил, штраф за лося – 80 тысяч рублей, за косулю – сорок тысяч.

Екатерина Дзюба