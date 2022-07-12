Тимур и его подельник

Задержанные – 26-летние жители деревни Кобрино, соседи – проживают в одном доме на Центральной улице, оба не работающие и ранее судимые. Как было установлено следствием, в мае Тимур Н. и Сергей А. проникли в помещение правления садоводства «Кобринское» в массиве Кобрино. Взломали решетку, повредили стеклопакет, залезли внутрь и похитили ноутбук за 46 тысяч рублей, компьютер и металлический ящик с деньгами в сумме 30 тысяч рублей.

Также в мае подельники разбили окно в дачном доме в Покровке и украли телевизор, спутниковую приставку, стерео-колонку и наушники. Всего на 28 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.