Как самочувствие, сбытчик?

На рассвете 8-го июля инспекторы ДПС отдела ГИБДД УМВД России по Гатчинскому району, патрулируя автодорогу Санкт-Петербург – Псков, в Никольском остановили ВАЗ-21074, в котором ехали трое мужчин. Внимание полицейских привлек пассажир, находившийся на заднем сиденье за водителем. На вопрос «Как самочувствие?» мужчина начал нервничать, путаться в ответах. Его попросили выйти из машины. На его месте между спинкой и сиденьем был обнаружен пакет с синими свертками. Ответить, что находится в свертках, молодой человек не смог.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В результате осмотра в присутствии понятых у пассажира – 28-летнего жителя Петербурга Игоря Р. – изъяли три пакета с белым веществом. Экспертиза показала, что в пакетах находилась смесь, содержащая синтетический наркотик массой более 2,5 г.

По факту покушения на сбыт наркотического средства было возбуждено уголовное дело. Гражданин Р. арестован.