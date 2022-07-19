Татьяна Ермаченкова - серебряный призёр

После возвращения из Бреста, где соревнования в прыжке в высоту Открытого Кубка Беларуси перенесли из-за непогоды, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла «Гран-При Московской области» с лучшим результатом сезона в России — 1.95. Татьяна Ермаченкова и Александра Ярышкина преодолели 1.88, но по затраченным попыткам Ермаченкова – вторая, Ярышкина – третья.

«На соревнования приехали сильнейшие спортсменки страны. В этом году мы участвуем во всех крупных всероссийских стартах, за что хотелось бы поблагодарить Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области. Сейчас Татьяна вышла уже на другой уровень прыжков, стабильно берет высоту от 1.88», - прокомментировал тренер Олег Баканов.