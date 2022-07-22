Приёмная кампания продолжается

- Чем отличается набор 2022/23 учебного года?

- У нас все достаточно традиционно. В этом году выпускники 9-х классов поступают на четыре специальности. Из них три традиционные: «Преподавание в начальных классах» (квалификация «Учитель начальных классов»), «Физическая культура» (квалификация «Учитель физической культуры») и «Дошкольное образование» (квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»). Второй год мы набираем группу по новой специальности «Компьютерные системы и комплексы» (квалификация «Техник по компьютерным системам»).

Кроме того, идет набор на заочную форму обучения. Прием осуществляется при наличии документа, подтверждающего получение полного (среднего) общего образования. То есть аттестата за 11 классов или диплома.

- Сколько в этом году бюджетных мест?

- Нам определены контрольные цифры приема: на дневное отделение – 125 бюджетных мест, в том числе на специальность «Преподавание в начальных классах» набирается две группы - 50 бюджетных мест, на специальности «Физическая культура», «Дошкольное образование», «Компьютерные системы и комплексы» - по 25 мест. Кроме этого, мы берем в каждую группу по пять студентов на платной основе. На заочном отделении – 20 бюджетных мест

- На какие специальности в педколледже самый большой конкурс? Сдают ли абитуриенты вступительные испытания?

- Прием на обучение, в том числе за счет бюджетных средств, проходит по конкурсу аттестатов. Конкурс есть на все специальности, от 2 до 4 человек на место.

Самый большой конкурс у нас по традиции на специальность «Физическая культура». Сейчас (по данным на 18 июля) на 25 мест уже подано 89 заявлений. Это единственная специальность, где абитуриенты проходят вступительные испытания. Ребята должны сдать экзамен по спортивным дисциплинам: бег 100 метров, бег 3 км, отжимание для мальчиков и подтягивание туловища для девочек. Те абитуриенты, кто выполняет нормативы, проходят во второй тур - конкурс среднего балла аттестата.

Первый спортивный экзамен состоялся 7 июля. Второй поток будет сдавать его 11 августа. А затем среди тех, кто выполнил нормативы, пройдет конкурс аттестатов.

- Когда последний день подачи документов?

- На специальность «Физическая культура» можно подавать документы до 10 августа. На все остальные специальности мы принимаем документы до 15 августа включительно. И только после этого формируем списки по среднему баллу аттестата.

- Какой прогнозируете проходной балл в этом году?

- По опыту последних пяти лет средний балл у нас на все специальности не ниже 4-х. Самый высокий средний балл был в прошлом году на «Преподавание в начальных классах»: на бюджет - от 4,7 баллов и выше, на платной основе - от 4,5 до 4,7 баллов. Нам даже пришлось сформировать еще одну группу. В этом году пока еще рано говорить, какой будет средний балл аттестата, но точно выше 4-х баллов. Среди тех, кто уже подал заявление на специальность «Преподавание в начальных классах», пять человек имеют аттестаты с отличием.

- Учитываются ли при поступлении спортивные достижения, волонтерская деятельность?

- Дополнительные бонусы учитываются только при прочих равных условиях. Что касается «Физической культуры», то в этом году, например, к нам поступает мастер спорта. Эта абитуриентка освобождена от прохождения вступительного испытания в виде спортивного экзамена, сразу получает за него максимальное количество баллов и автоматически проходит во второй тур.

- Насколько востребована специальность, связанная с компьютерными технологиями?

- Раньше у нас была «Прикладная информатика по отраслям». Мы готовили техников для образовательных учреждений, а также давали знания по педагогике, психологии и методике преподавания предмета «Информатика». Многие из наших выпускников сейчас работают именно учителями информатики.

«Компьютерные системы и комплексы» - это не педагогическая специальность, а техническая. Эти специалисты смогут работать везде, где есть компьютерное оборудование, которое необходимо обслуживать.

- Есть ли у студентов шанс перейти на бюджет, если освободиться место?

- По результатам первого курса свободных мест не появилось. Наши студенты уходят в очень редких случаях. Те, кто понимает, что это не их призвание, возвращаются в школу в первые два месяца. В основном это приезжие ребята, которые живут в общежитии. Жить отдельно от родителей в 15-16 лет готовы не все.

Если же по разным причинам места освобождаются, мы это обсуждаем на педсовете. При переводе с платного обучения на бюджет обращаем внимание на качество учебы студента. Кто старается, тех и переводим

- Безусловно, с большим удовольствием дети будут жить в новом, современном общежитии? Когда оно откроется?

- Конечно, в новом общежитии будут совершенно другие условия. Сроки его сдачи – конец 2022 года. Я думаю, что к следующему 2023-2024 учебному году наши студенты будут жить уже в новом общежитии.

- Желаем вам талантливых студентов. И будем ждать новоселья.

Татьяна Можаева

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