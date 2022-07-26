Брачный аферист XXI века

24-го июля в гатчинскую полицию поступило заявление от 67-летней дамы. В мае на сайте знакомств «Мамба» она начала общаться с мужчиной со странным именем Миллер Захарий. Через два месяца знакомства «жених» предложил жить вместе. И так как у него имеются накопленные средства в размере, ни много ни мало, 6 млн 700 тысяч долларов США, он хочет передать их невесте – через курьера. Но чтобы это осуществить, надо разморозить счета в Центробанке, а для этого требуется оплатить комиссию. Как несложно догадаться, оплачивать «комиссию» он предоставил даме сердца: потерпевшая перевела 336 тысяч рублей на номер счета, продиктованный ей будущим сожителем. Счет зарегистрирован на гражданина с азиатским именем-фамилией.

На этом матримониальные планы рухнули. По факту мошенничества в значительном размере возбуждено уголовное дело.