Талантливым школьникам – премии и поддержка

По результатам 2021-2022 учебного года, благодаря победам команды региона, Ленинградская область поднялась на 15 позиций в рейтинге Всероссийской олимпиады школьников.

- В Ленинградской области мы стараемся показывать молодым специалистам, что талант и победы могут приносить и материальные блага. Так и должно быть. Может, кто-то из вас получит со временем Нобелевскую премию. И это хорошо, когда вклад в науку, искусство, культуру, в промышленное развитие, оценивается материально. Я вас поздравляю и горжусь вами. Так держать, - напутствовал глава региона победителей олимпиад.

В Ленинградской области в этом учебном году из 39 финалистов Всероссийской олимпиады 16 школьников стали призерами и один – победителем. Старшеклассники получили сертификаты на премии, а также карточки для приобретения техники.

С гордостью называем имена гатчинских школьников:

- ученица 8-го класса Гатчинской школы № 1 Анна Лушникова – победительница Всероссийской олимпиады по технологии;

- ученица 11-го класса Большеколпанской школы Елена Мошкина – призер Всероссийской олимпиады по технологии;

- ученица 9-го класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Варвара Сергеева – призер Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре (МХК);

- ученик 11-го класса Гатчинской школы № 2 Алексей Белов – призер Всероссийской олимпиады по истории;

- ученица 10 класса Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Алина Хамцова - призер Всероссийской олимпиады по литературе.

Победившим в олимпиаде выпускникам 11-х классов присуждается премия в размере 240 тысяч рублей, призерам – 120 тысяч рублей. Ученики 9-х и 10-х классов, победившие в олимпиаде, будут получать ежемесячно 20 тысяч рублей, а ставшие призерами – 10 тысяч рублей. Также премии 240-120 тысяч рублей получают наставники ребят.

Напомним, что Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 общеобразовательным предметам и является наиболее массовым мероприятием по работе с одаренными школьниками в системе российского образования.

Елена Суралёва

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти