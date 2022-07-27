Чемпионат по пахоте приглашает в Ленинградскую область!

С 2012 г. всероссийское первенство лучших механизаторов, которое является ярким событием АПК России, продолжает наращивать свой потенциал и расширять географию участников. Оно не только привлекает внимание широкой общественности и экспертного сообщества к достижениям отечественной сельскохозяйственной отрасли, но и способствует импортозамещению. Это ещё и уникальная площадка для представителей органов государственной власти, крупных компаний, малого и среднего бизнеса, позволяющая совместно вырабатывать комплекс мер по развитию аграрного сектора, как ключевого фактора процветания национальной экономики.

Миссия Чемпионата – повышение культуры ведения сельского хозяйства, развитие современных технологий, популяризация аграрных профессий, привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве, поддержка отечественных производителей сельхозтехники и оборудования.

В 2022 году состоится уже 9-й по счету Чемпионат России по пахоте, который пройдёт одновременно с региональной выставкой-ярмаркой «Аграрная неделя Ленинградской области» в период с 7 по 14 августа 2022 г., на территории АО «Приневское» (поселок им. Свердлова, Всеволожский район, Ленинградская область).

В рамках мероприятий запланированы выставки, демонстрационные показы и тест-драйвы продукции ведущих отечественных сельхозмашиностроителей. Программой предусмотрено проведение широкого круга деловых встреч и конференций, посвящённых актуальным темам развития отечественного АПК.

Для посетителей чемпионата также будут организованы продуктовые выставки-ярмарки (сырный и винный фестивали), шоу-программы (выставка ретро-техники, конная пахота и пр.), детского «городка» и пр.

Предполагается, что в 2022 г. в Чемпионате примут участие команды и делегации из более чем 40 регионов России и дружественных стран, в первую очередь государств-членов ЕАЭС. Будет представлена продукция более чем 50 ведущих сельхозмашиностроительных компаний, ожидаемое количество посетителей составляет 8 000 чел. ежедневно.

#чемпионатпопахотесмило