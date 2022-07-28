Мывместе – 2022 - на пути к полуфиналу

В течении трех дней, с 27 по 29 июля, в Гатчине в стенах Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области проходит защита проектов участников регионального этапа конкурса на присуждение премии #Мывместе.

Обстановка деловая - федеральные эксперты, жесткий регламент и всего восемь минут на каждую заявку. Несмотря на волнение, конкурсанты предельно собраны и убедительно представляют свои инициативы. Что ждет их впереди?

Международная премия #Мывместе - это наследие одноименной общероссийской акции взаимопомощи и Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Премия запущена для поддержки социальных проектов и инициатив, которые помогают людям и улучшают жизнь. Финалистов ждет грант до 3,5 млн рублей, а также медийное продвижение на ведущих площадках Рунета, путешествие по России, участие в крупнейших, привлекательных для инвесторов, форумах, распространение информации о проекте во всех регионах. Главную награду традиционно вручает Президент России.

- Именно как премия мероприятие проходит только второй раз, но в прошлом году не было региональных этапов. Поэтому фактически мы впервые встречаем региональный этап международного конкурса #Мывместе, - рассказала руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленобласти Прасковья Васильева. - Конкурс-премия #Мывместе отличается от предыдущего конкурса «Доброволец России» тем, что теперь в нем могут участвовать не только волонтеры, но и представители НКО, СМИ и бизнеса, которые занимаются социально ответственными делами. Нашими федеральными коллегами из Ассоциации волонтерских центров был выбран пул экспертов, как из Ленинградской области, так и представителей Фонда президентских грантов, которые будут оценивать проекты в каждой номинации.

Конкурсанты представлены в трех категориях: «Волонтеры» (от 14 до 17 лет); «НКО» - некоммерческие организации (включая государственные и муниципальные учреждения); «Бизнес» - юридические лица в форме коммерческих организаций, реализующие социально полезную деятельность.

Конкурсных номинаций девять, они охватывают все сферы жизнедеятельности: «Помощь людям», «Здоровье нации», «Страна возможностей» «Ответственный бизнес» «Медиапроект» «Социальный предприниматель» «Лидер социальных изменений», а также «Территория для жизни» – проекты, направленные на развитие регионов, городской среды и социальной инфраструктуры и «Большая перемена» – волонтерские проекты, реализуемые ребятами от 14 до 17 лет.

В Гатчине на региональной площадке представлены все номинации. Проекты разные. Есть ребята, которые только начинают волонтерскую работу, школьники. А есть очень опытные участники, которые хорошо известны своей благотворительной деятельностью на уровне страны.

Победители регионального этапа проходят в полуфинал. А финалисты получают беспрецедентную поддержку от государства.

Как отметила Прасковья Васильева, на региональном уровне проекты тоже не оставят без внимания. Ресурсный добровольческий центр окажет им организационную, методическую помощь и административную поддержку. Лучшие проекты будут включены в программы РДЦ, чтобы они реализовывались системно – не только в муниципальном районе, но и по всей Ленобласти.

- Думаю, что премия #Мывместе - это не совсем состязание. Ведь невозможно сравнить, кто делает более добрые дела, - считает Прасковья Васильева. - Это скорее шанс для волонтера заявить о себе, о своих проектах, о своих добрых делах. Уникальность проекта заключается в том, что его участники своим примером мотивируют других людей: одноклассников, соседей, коллег. Они показывают, что можно менять к лучшему ситуацию вокруг себя, прямо здесь и сейчас. В этом отношении каждый волонтер и все волонтерское сообщество помогают своей стране, способствуют ее усилению и процветанию.

Татьяна Можаева