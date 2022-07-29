Экоактивистам показали «Лимпэк» в Гатчине

Вместе с инициативными гатчинцами участниками экскурсии стали представителями Гатчинской городской прокуратуры; Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районе; сотрудники комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, а также администрации Гатчинского муниципального района.

Руководители ООО «Лимпэк» рассказали, что на предприятии очищают промышленные отходы до состояния вторсырья методом вакуумной дистилляции, которая исключает контакт с атмосферным воздухом. Участники встречи познакомились с технологическим процессом и получили ответы на интересующие вопросы, в частности, по соблюдению предприятием законодательства об охране атмосферного воздуха.

Итогами встречи поделились специалисты комитета государственного экологического надзора Ленинградской области:

- Может ли данная организация являться источником неприятных запахов? Да, может. Однако не тем запахом, что накрывает весь город и его окрестности, что и подчеркнули для себя визитёры. Деятельностью «Лимпэк» является производство (регенерация) использованных (загрязненных сторонними примесями) органических/неорганических соединений (растворителей, лаков, красок и т.п.). Основные загрязняющие вещества в реакторной образовываются в процессе перелива сырья из тары в реакторы, а также розлива готовой продукции из реакторов в тару. Действия происходят в автоматическом режиме методом вакуумной дистилляции. В отличие от атмосферной перегонки, вакуумная дистилляция проходит при низких температурах и давлениях. Во время дистилляции взамен испарившегося растворителя на постоянной основе автоматически добавляется дозируемое количество загрязненной жидкости. Получаемая продукция вновь становится сырьем, а остаточные отходы передаются лицензированной организации для дальнейшей утилизации.

По словам представителя организации, «Лимпэк» имеет разрешение на выбросы, а аккредитованной лабораторией проводятся регулярные замеры воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

Межведомственная работа по выявлению источников запахов в Гатчине будет продолжена. Сегодня в виду ограничений, действующих на проверки предпринимателей и юридических лиц, такие мероприятия как встречи и совещания, являются новыми форматами для работы всех заинтересованных лиц в соблюдении законности конкретной деятельности, а для граждан ещё и наглядными.

Фото: комитет государственного экологического надзора Ленинградской области