Хорошие дороги для Гатчинского района

Обе магистрали обновляются целиком: почти три и семь километров соответственно. На Пионерском проспекте в Сиверском будет уложен новый асфальт, поставлены новые остановки и укреплены обочины. Сейчас дорожники разобрали здесь старые посадочные площадки и демонтировали павильоны. Планируется, что работы будут закончены к октябрю.

На подъезде к станции Дивенской комплекс работ значительно сложнее. Помимо замены старого асфальта на одном из участков трассы предусматривается усиление основания за счет создания бетонной плиты, на которую затем будет закатан новый асфальт. Эта технология получила название холодного ресайклинга: специальная машина-ресайклер перемешивает воду, цемент и щебень, делая дорогу готовой к большим нагрузкам. Этот объект обновляется досрочно: ранее работы здесь планировались в 2023 году, однако «Ленавтодор» услышал просьбы жителей, а подрядная организация взялась выполнить ремонт раньше на год. Сейчас здесь идет расчистка полосы отвода.

В настоящий момент в Гатчинском районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» завершается ремонт шоссе от Романовки до Павловска, полным ходом идет обновление Волковицкого шоссе от Старых Низковиц в сторону Волковиц, а в начале лета была целиком отремонтирована дорога Сокколово — Мариенбург.