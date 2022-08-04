В Гатчине откроется новое импортозамещающее производство

Экспертный совет Фонда одобрил заем по федерально-региональной программе «Проекты развития» для компании «Пласткор» на производство добавок к асфальту. Общий бюджет проекта составляет 68,4 млн рублей, из которых 23,45 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 10,05 млн рублей – в виде займа от Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области.

С помощью заемных средств предприятие организует производство полимерных добавок для улучшения качества асфальтного покрытия. В частности, компания наладит выпуск полимерных модификаторов для щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, а также для смесей типов А и марок PG. Добавки будут полностью производиться из отечественного сырья. Мощность производства составит 4,5 тысячи тонн продукции в год. В ходе реализации проекта будет создано 66 рабочих мест.

Использование модификаторов снижает себестоимость асфальта, улучшает эксплуатационные показатели и уменьшает экологическую нагрузку на окружающую среду. За счет нового производства «Пласткор» снизит зависимость от импортных полимеров на 2%.

Реализация проекта способствует достижению задач нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» по улучшению состояния дорожного покрытия, а также задач нацпроекта «Экология» по снижению нагрузки на окружающую среду.