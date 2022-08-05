Акция «Редкая фракция» в Гатчине

Как уточняют организаторы акции:

- на акции будут принимать ВСЕ ФРАКЦИИ, включая привычные бутылочный ПЭТ, стекло, металл, макулатуру,

- вновь можно будет обменяться вещами,

- отдельно будем принимать белую бумагу формата А4, отпечатанную с одной стороны (оборотки), без личных данных, не мятую, для повторной печати,

- если у вас есть ненужные бейджи (90 х 55 мм) мы с радостью их возьмём!

- принимаем сломанные зонтики. Пожалуйста, отделите ткань от основания! Основание нужно сдать в металл, а ткань пойдет на пошив многоразовых бахил;

- лампочки,

- баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т. д.

- канцелярские файлики, папки, обложки, конверты.

- аудио и видео кассеты

И многое другое!