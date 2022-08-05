Акция «Редкая фракция» в Гатчине
Акция «Редкая Фракция» в Гатчине пройдет в следующую среду, 10 августа, с 18 до 20 часов на Театральной площади (парковка около ул. Карла Маркса, 22).
Рубрики: Экология
Как уточняют организаторы акции:
- на акции будут принимать ВСЕ ФРАКЦИИ, включая привычные бутылочный ПЭТ, стекло, металл, макулатуру,
- вновь можно будет обменяться вещами,
- отдельно будем принимать белую бумагу формата А4, отпечатанную с одной стороны (оборотки), без личных данных, не мятую, для повторной печати,
- если у вас есть ненужные бейджи (90 х 55 мм) мы с радостью их возьмём!
- принимаем сломанные зонтики. Пожалуйста, отделите ткань от основания! Основание нужно сдать в металл, а ткань пойдет на пошив многоразовых бахил;
- лампочки,
- баллончики из-под дезодорантов, освежителей и т. д.
- канцелярские файлики, папки, обложки, конверты.
- аудио и видео кассеты
И многое другое!
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