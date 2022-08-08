Пульмонологическое отделение ЛОКБ возобновило работу

Напомним, что 27 марта 2020 года коллектив врачей-пульмонологов, медсестер и санитарок в полном составе был командирован на работу в ковидный госпиталь на Полюстровском проспекте. 2 года и 3 месяца сотрудники отделения работали в сложных и тяжелых условиях. Тем не менее, продолжали оказывать консультативную помощь пациентам из Ленинградской области – в отдаленные районы выезжали бригады, в состав которых входил врач-пульмонолог. Также прием осуществлялся в Ленинградской областной клинической поликлинике.

Заведующая отделением Светлана Олеговна Ермолова не скрывает эмоций:

«Мы все очень рады, что вернулись в наши родные стены. Работа в ковидном госпитале требовала большой отдачи, выносливости и терпения. Мы полностью были погружены в ковидную повестку, но в это же время наука не стояла на месте – появились новые методы лечения пациентов с пульмонологическими заболеваниями, появились новые препараты. Уже не терпится начать работу по нашему основному профилю».

В пульмонологическом отделении лечат пациентов с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), идиопатическим легочным фиброзом, саркоидозом, пневмонией и легочными гипертензиями.