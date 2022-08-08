Вор дорогих велосипедов

14-го июля в полицию поступило заявление о том, что с лестничной клетки дома № 8 по ул. Хохлова увели два велосипеда. Преступник перекусил трос, которым велосипеды были пристегнуты к трубе, и украл черный велосипед Merida с белыми вставками стоимостью 29 тысяч рублей и велосипед марки Trek 3700 черного цвета с серыми надписями стоимостью 50 тысяч рублей. На нем еще находилось детское кресло за 5000 рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. 26-го июля сотрудники уголовного розыска задержали и полностью изобличили вора. Им оказался 29-летний житель Петербурга, ранее судимый. Преступник помещен в изолятор временного содержания.