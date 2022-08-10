В декабре 2021 года технологический этап рекультивации территории бывшей городской свалки был завершен и завоз грунта прекращен. Завершение рекультивации свалки запланировано на декабрь 2023 года, после чего одной свалкой в Гатчине станет меньше.

Напомним, что в 2011 году земельный участок вблизи д. Ивановка, на котором расположена бывшая городская свалка, был передан в аренду предприятию «Спецавтобаза» г.Гатчины для проведения рекультивации. В 2015 году между «Спецавтобазой» и ООО «Чистая земля» было заключено соглашение о переуступке прав и обязанностей по вышеуказанному договору аренды. Через два года права и обязанности были переданы ООО «Концепт-Эко». А еще через два года было заключено дополнительное соглашение, которым арендодатель обязал арендатора соблюдать меры пожарной безопасности.

Следует отметить, что проект рекультивации этого земельного участка был разработан ООО «Эко-Сервис» и утвержден в 2008 году главным врачом Центра гигиены и эпидемиологии в Гатчинском районе.

Назначение этих земель после рекультивации – лесохозяйственное. В этом случае рекультивация свалки предполагает использование производственных и строительных отходов 4 и 5 класса опасности, грунтов, разрешенных к использованию для рекультивации, в том числе иловый осадок. Комитетом по управлению имуществом и отделом муниципального контроля проводились регулярные осмотры территории, находящейся в аренде у ООО «Концерн-Эко», при этом фактов вывоза твердых коммунальных отходов не выявлялось.

В ходе выездного заседания члены межведомственной рабочей группы, куда входят руководители и специалисты администрации Гатчинского района, представители профильных организаций и экоактивисты, обсудили планы дальнейшего использования этой территории. Звучали предложения разбить здесь парк, обустроить зону рекреации...

- Под какие цели можно использовать этот земельный участок после рекультивации - нужно будет думать, посмотреть документы территориального планирования и учесть мнение Роспотребнадзора, - подчеркнула глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Вновь был поднят вопрос об источнике неприятного запаха, который накрывает разные микрорайоны Гатчины и мешает жить горожанам. Круг возможного местонахождения этого источника сузили до объектов, которые функционируют в Промзоне № 1.

- Мы определили точку, где будут установлены приборы за счет правительства Ленобласти. В сентябре будем вносить изменения в бюджет города Гатчины, чтобы закупить дополнительное оборудование с расширенным спектром мониторинга до 24 позиций. Мы планируем его установить в текущем году в микрорайоне Аэродром и на въезде. Тогда мы будем понимать перечень веществ, которые входят в состав атмосферного воздуха. Но это, к сожалению, не даст нам возможность определить источник. Этот шаг мы до конца года обязательно сделаем. Мониторинг будет идти уже системно, вся информация будет в открытом доступе через различные информационные ресурсы, - сказала Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева