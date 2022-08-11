Новый ФОК - для Гатчинской ДЮСШ №1

Новое спортивное сооружение строится в рамках реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Финансирование идет из бюджета Ленинградской области по заказу администрации Гатчинского района.

В новом ФОКе разместится отделение спортивной гимнастики Гатчинской детско-юношеской спортивной школы № 1. Этого события прославленная спортшкола, открывшаяся в 1947 году, ждала 75 лет. До конца 1950-х годов школа не имела своей базы. Потом работала в здании кирхи, затем в Доме культуры, и вот, наконец, свой спортивный зал!

В различные годы многие воспитанники этой спортшколы входили в состав сборных команд Советского Союза и России. Она воспитала мастеров спорта международного класса, мастеров спорта СССР и России и десятки тысяч спортсменов массовых разрядов. Новое спортивное сооружение станет стимулом для дальнейшего развития и новых спортивных достижений.

Для ФОКа построено одноэтажное здание размером 30*18 метров, в котором, в том числе, созданы условия для тренировок маломобильных граждан, начиная с удобного входа.

В современном комплексе разместится зал для спортивной гимнастики и акробатики, а в нем зоны для вольных упражнений, занятий на бревнах, брусьях и батутах, акробатическая дорожка и зона опорного прыжка. К спортзалу примыкают четыре раздевалки с душевыми для юных спортсменов, служебные и хозяйственные помещения, в том числе кабинеты администрации, тренерская и кабинет врача, санузлы и помещения для хранения инвентаря.

- Заканчиваются работы по кровле, остекление и подключение к энергоресурсным сетям. По срокам отставания нет. В спортзале будут все необходимые снаряды. Все вопросы по оборудованию, связанные с импортозамещением, на сегодняшний день решены. Прошла большая работа по корректировке сметной стоимости. Ковровое покрытие, пол - все соответствует требованиям безопасности и высоким стандартам, которые позволят проводить соревнования высокого класса. Несмотря на финансовые сложности, мы все равно строили объект и постараемся сдать его в срок, - сказал директор Управления строительства города Гатчины Александр Степанов.

Пропускная способность ФОКа – 210 человек в сутки. На территории у спорткомплекса предусмотрена парковка, а также будут высажены деревья и кустарники.

Срок окончания строительства запланирован на конец 2022 года, а запуск в следующем году.

Татьяна Можаева