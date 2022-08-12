Россия запускает «Классную тему»

В этом году талантливые, неординарные учителя нашей страны встретятся на федеральном шоу «Классная тема!» телеканала «Россия 1». Лучшие педагоги, которые пройдут отбор, покажут, как они проводят уроки.

«В Ленинградской области много талантливых педагогов, которые умеют увлечь своим предметом, научить ребят изучать и анализировать материал, узнавать новые интересные вещи. Здорово, если наработки наших учителей покажут на федеральном уровне в интересном для школьников и их родителей формате», ― подчеркнула председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Участниками «Классной темы» в этом году станут учителя математики, химии, биологии, географии, истории, физики, русского языка и литературы. В следующем году список предметов для участников расширится. Учителя будут проводить зрелищные и познавательные уроки для всей страны, в том числе для популярных медийных персон.



