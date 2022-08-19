Наталья Дымнич: «В Енакиево нам рады»

«Енакиево – город шахтеров и металлургов, поэтому здесь четко прослеживаются профессиональные заболевания: у взрослых – болезни лёгких от выбросов и пыли, у детей – астмы, аллергии, риниты. На фоне стрессов от ситуации вокруг идет много заболеваний сердечно-сосудистой системы, в их числе гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Погода для работы в эти дни установилась непростая: на улице +37, ночью +27…. В начале командировки днем было около +32, и мы понемногу привыкли к такой температуре, но сейчас работать стало тяжелее. Особенно с учетом того, что рабочая неделя – шестидневная, по 6 часов без обеда.

Мы проводим для населения диспансеризацию, то есть скрининговое обследование, определяем необходимость дополнительных консультаций специалистов (эндокринолога, кардиолога и т.д.), выполняем дополнительные исследования – анализы, УЗИ, которое здесь пользуется повышенным спросом. Пациентов на прием приходит гораздо больше, чем мы можем принять. В основном, это люди пенсионного возраста, которым медицинская помощь менее доступна: молодежь ведь может съездить в город, а пожилым это сложнее. Мы проводим отбор пациентов для Ленинградской областной клинической больницы, которым необходима специализированная помощь. Получить ее здесь они не могут: она оказывается в больницах Донецка, а туда сейчас далеко не каждый решится отправиться. Поэтому, конечно, местные жители нам очень рады, в разговорах предельно корректны, вежливы и доброжелательны.

Коллектив у нас сложился хороший: вместе работаем, вместе живем, очень сдружились с коллегами из Кировска и Выборга. И это неудивительно, наверное: на такие командировки не каждый решится, а если люди всё-таки откликаются, значит, у них есть схожие черты характера. Да и скучать некогда – работы действительно много», - рассказала Наталья Анатольевна.

С 29 июля по 13 августа для жителей Енакиево было проведено 248 консультаций кардиолога, 436 - терапевта, 211-ЛОРа, 139 - педиатра, 364 - гинеколога, 149 - эндокринолога, 184 - сосудистого хирурга; выполнено 511 УЗИ, 337 ЭКГ, 287 маммографических исследований и 345 - лабораторных (анализы крови, мочи).

Напомним, что команда в Енакиево работают 4 водителя и 5 медиков из Гатчинской больницы - врач-кардиолог, фельдшер станции скорой медицинской помощи, рентгенолаборант, лаборант клинико-диагностической лаборатории и врач УЗИ – сосудистый хирург. Вместе с ними в команде - педиатр из Кировской больницы, ЛОР и гинеколог из Выборгской. Также от Гатчинской КМБ в Енакиево отправились передвижной маммографический кабинет, передвижная амбулатория и 2 легковых автомобиля медицинской службы «Лада ЛАРГУС», полученные по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Команда отправилась в ДНР 26 июля, с 29-го медики приступили к работе.

Елена Карлаш, Гатчинская КМБ