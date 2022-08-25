Служба занятости в Гатчине обновляется

Каждый второй клиент обновленных Центров занятости в Гатчине и Тосно нашёл работу. Такая позитивная тенденция отмечается после модернизации центров в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«В сегодняшней ситуации мы достаточно часто обсуждаем работу и возможности Службы занятости по трудоустройству жителей Ленинградской области. Мы принимаем правильные решения ― центры меняются к лучшему, услуги по поиску работы или переобучению люди получают быстро, есть много хороших примеров, когда жители находят себя в новой профессии или открывают собственное дело благодаря получению новых компетенций и навыков», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В центрах занятости Гатчины и Тосно внедрен новый фирменный стиль, созданы комфортные условия работы для сотрудников и клиентов, разграничены потоки посетителей для граждан и работодателей.

Кроме того, в рамках нацпроекта разработаны новые комплексные подходы оказания услуг исходя из жизненных ситуаций граждан и работодателей. Например, для тех, у кого отсутствуют профессиональные компетенций, востребованные работодателями или кто не работал длительное время, предлагают комплексную услугу, в которую входит психологическая поддержка, консультации, подбор обучения и трудоустройство. За два года в области трудоустроено более 4 тысяч человек, которые длительно не работали. Для 86 работодателей, которые проводят модернизацию производства или реализуют инвестиционный проект, оказана комплексная услуга по подбору и переобучению персонала – для них новым компетенциям обучено 955 человек.

Продолжается разработка комплексов услуг для граждан предпенсионного возраста, для бизнеса – кадровое обеспечение сезонной потребности работодателей в персонале и оптимизация численности штата, ликвидация предприятия. Уже проходит апробацию комплекс услуг по жизненной ситуации «Молодые специалисты».

В рамках модернизации службы занятости населения также осуществляется перевод всех государственных услуг в области содействия занятости населения на единую цифровую платформу «Работа в России». В настоящее время через портал «Работа в России» оказываются услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы и по содействию работодателям в поиске подходящих работников. Ленинградская область в числе первых 10 субъектов России участвует в тестировании новых сценариев оказания услуг и их оказания на постоянной основе.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области