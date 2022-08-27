Новая команда медиков отправилась в Енакиево

В командировку гатчинских медиков проводили глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и ее заместитель Марк Кравчук, а также главный врач Гатчинской КМБ Роман Осадчий, его заместитель Наталья Полуэктова, исполняющий обязанности заместителя по медицинской части Александр Бондарьков, старшая медсестра стационара Анна Свечникова, начальник автохозяйства Михаил Голощапов.

- Медики всегда там, где тяжело. И на переднем фронте борьбы с коронавирусной инфекцией, и там, где это необходимо людям. Четвертый месяц медики Ленинградской области работают в Донецкой Народной Республике. Первые два месяца там оказывали медицинскую помощь специалисты Тихвинской районной больницы, и второй месяц жителям Енакиево помогают медики Гатчинского района. В такое тяжелое время людям необходима помощь, поэтому хочу выразить огромную благодарность за мужество нашим врачам, которые в трудное время, несмотря на какие-то свои проблемы, стараются помогать тем, кто в этом нуждается, - отметил Роман Осадчий.

Фельдшер Гатчинской станции скорой медицинской помощи призналась, что хотела поехать в первую командировку, но уступила место коллеге, которому в сентябре нужно возвращаться на учебу в институт. Поэтому едет сейчас – попробовать себя в новых условиях и своими глазами посмотреть на ситуацию в ДНР.

- Не страшно. Обычно боишься за своих родных, близких. А за себя я не волнуюсь. Уверена, что всё будет хорошо, - отметила она.

А вот врач-кардиолог призналась, что момент страха есть.

- Нельзя сказать, что любой человек не боится отправляться в такие места. И сейчас есть чувство страха, но я думаю, все будет хорошо. Коллеги говорят, что нагрузка большая - каждый день нужно провести амбулаторный прием до 30 человек. Тяжеловато, но люди справляются. Как настроиться, - рассказала врач-кардиолог.

Новую команду встретят коллеги из предыдущей смены, передадут им дела, а трое останутся еще на месяц.





По информации Гатчинской КМБ

Фото: Гатчинская КМБ