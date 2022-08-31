«Галактика» из Гатчины начнет разливать молоко в отечественные бутылки

Инвестиционное соглашение о строительстве новой линии розлива молока и кисломолочной продукции в ПЭТ-бутылку подписано сегодня в ходе XXXI международной агропромышленной выставки «Агрорусь». Документ скрепили подписями заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА» Елена Духовская.

«Подписанное соглашение предполагает модернизацию производственного процесса в рамках реального импортозамещения. Компания будет монтировать линию отечественного производства по разливу молочной продукции в тару отечественного производства. Снятие зависимости от импортной упаковки позволит не просто сохранить объемы производства, а значительно его нарастить: исследования рынка показали, что продукция в новой упаковке раскупается более охотно», ― подчеркнул Олег Малащенко.

Новая линия будет перерабатывать до 1,4 тыс. тонн сырого молока и производить до 2,5 млн бутылок продукции в месяц. Инвестиции в проект ― 140 млн рублей, новое производство создаст 35 рабочих мест.