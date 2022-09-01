«Газпром газораспределение Ленинградская область» напоминает: квар-тиру газом не обогреваем и носки над плитой не сушим!

Несоблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования в быту может представлять серьезную угрозу для жизни и здоровья окружающих. Поэтому специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» призывают жителей региона неукоснительно соблюдать правила пользования газовым оборудованием во избежание несчастных случаев.

Основные правила пользования газовым оборудованием:

1. Перед включением газового оборудования откройте форточку – это обеспечит полноту сгорания газа.

2. При включении газовой плиты сначала необходимо поднести зажженную спичку к горелке, затем открыть кран. Газ должен загораться во всех отверстиях горелки. Горение газа считается нормальным, если пламя спокойное, голубоватого или фиолетового цвета.

3. Если у вас установлено газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымоход (водонагреватели, котлы и др.) — обязательно проверяйте тягу как перед включением, так и во время работы.

4. После каждого пользования газом необходимо закрыть краны газовых приборов.

С целью обеспечения безопасности потребителю природного или сжиженного газа запрещается :

· Самовольно переустанавливать, заменять и ремонтировать газовое оборудование – этим должны заниматься специалисты;

· Вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

· Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу и имеют автоматику безопасности);

· Отключать автоматику безопасности и регулирования газовых приборов;

· Пользоваться газом, если газовые приборы, автоматика или арматура неисправны;

· Допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста и лиц в нетрезвом состоянии;

· Использовать газовые плиты для отопления помещений, привязывать к газопроводам веревки, сушить белье и волосы над пламенем горелок;

· Оставлять на плите или вблизи нее легковоспламеняющиеся предметы: бумагу, тряпки и т.д.;

· Использовать помещения, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

· Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа.

Помните, что утечка газа может привести к взрывам, пожарам и отравлениям. Если вы почувствовали запах газа в квартире или доме – не включайте и не выключайте освещение и электрические приборы, не зажигайте огня, а немедленно перекройте краны газовых приборов, откройте окна и двери для проветривания помещения, покиньте загазованное помещение и позвоните по телефону 04 или 104 (с мобильного телефона). Аварийно-диспетчерская служба «Газпром газораспределение Ленинградская область» работает круглосуточно.

В ожидании специалистов не зажигайте огня, не курите, не включайте электричество и электроприборы, не пользуйтесь дверными электрозвонками.