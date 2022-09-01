Угонщик «Стелс Навигаторов»
В Гатчине задержан велосипедный вор. Преступник изобличен в двух кражах – в Мариенбурге и на Аэродроме и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.
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7 августа в полицию поступило заявление от жителя Аэродрома, у которого днем на рынке похитили белый велосипед «Стелс Навигатор 830» стоимостью 15 тысяч рублей. Вор скрылся в неизвестном направлении.
12 августа жительница Мариенбурга заявила, что у нее увели такой же велосипед с лестничной площадки дома на ул. Кустова. Ущерб составил 5000 рублей.
По фактам краж были возбуждены уголовные дела, и в ходе оперативно-розыскных мероприятий 25 августа сотрудники уголовного розыска задержали в Гатчине, на ул. Генерала Кныша 34-летнего местного жителя Бориса К., не работающего, ранее судимого. Задержанный полностью изобличен и помещен в изолятор временного содержания.
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