Фестиваль «Литература и кино»-2022 приглашает!

Конкурсная программа

В роли президента фестиваля «Литература и кино» по-прежнему выступает актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Литвинов. Директор фестиваля – Александра Хачатрян.

В конкурсной программе кинофестиваля представлены российские и зарубежные киноленты последних двух лет. Среди них - игровые и анимационные фильмы-экранизации и картины, созданные по мотивам литературных и драматических произведений, неигровые и художественно-публицистические фильмы о жизни и творчестве писателей и поэтов производства.

Как сообщают организаторы кинофорума, в этом году на участие в фестивале было подано рекордное количество заявок. По итогам отбора в конкурсную программу вошли 35 фильмов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Израиля. Среди работ - картины как профессиональных авторов и крупных студий, так и дебютантов.

Категория: полнометражные игровые картины

«Акын». Режиссер Дарежан Омирбаев, Казахстан, 2021.

«Велга». Режиссер Анастасия Нечаева, Россия, 2022.

«Детство Чика». Режиссер Аслан Галазов, Россия, 2020.

«Дорога в Эдем». Режиссеры: Бакыт Мукул, Дастан Жапар уулу. Кыргызстан, 2021.

«Зулали». Режиссер Айк Ордян, Армения, 2021.

«Мукагали». Режиссер Булат Калымбетов, Казахстан, 2021.

«Шамбала». Режиссер Артыклай Суюндуков, Кыргызстан, 2020.

Категория: полнометражные документальные картины

«Миры Майи». Режиссер Марина Чувайлова, Россия, 2021.

«Монета страны Малави». Режиссер Алексей Федорченко, Россия, 2022.

«Сара Погреб. Я домолчалась до стихов». Режиссеры Станислав Митин, Элла Митиной, Израиль, 2022.

«Сергей Есин». Режиссер Павел Косов, 2021.

Категория: короткометражные анимационные фильмы

«Апельсин». Режиссер Мария Якушина, Россия, 2022.

«Белая змея». Режиссер Полина Федорова, Россия, 2020.

«Валенки Бажова». Режиссер Сергей Айнутдинов. Россия, 2020.

«Волшебная книга». Режиссер Татьяна Кублицкая, Беларусь, 2021.

«Зимний вечер». Режиссер Полина Федорова, Россия, 2022.

«Квартира тиха как бумага». Режиссер Екатерина Алдашина-Филиппова, 2021.

«На море». Режиссер Анна Догаева, 2021.

«Начало света». Режиссер Анастасия Мелихова, 2020.

«Пушкинские дни». Режиссер Юрия Михайлина, Россия, 2021.

«Слепые». Режиссер Анастасия Верейкина, Россия, 2021.

«Снег идет». Режиссер Нина Бисярина, Россия, 2022.

«Сон в зимнюю ночь». Режиссер Елена Петкевич, Беларусь, 2022.

«Тучкины штучки», Режиссер Елизавета Скворцова, Россия, 2021.

Категория: короткометражные документальные

«Билет на войну». Режиссер Юлия Клименко, Россия, 2021.

«Поэзия рождения валенок». Режиссер Вадим Шолохов, Россия, 2021.

«Путешествие Славы за солнцем». Режиссер Анна Коротаева, Россия, 2021.

«Трамвай идет на фронт». Режиссер Андрей Егоров, Россия, 2021.

«Я, че Гевара. История, рассказанная от первого лица». Режиссер Вячеслав Красько, Россия, 2021.

Категория: короткометражные игровые

«В профиль и анфас». Режиссер Ксения Фролова. Россия, 2022.

«Жизнь Ивана Ильича». Режиссер Сергей Хвостовцев, Россия 2022.

«Младший брат ангелов». Режиссер Умед Мирзоширинов, Таджикистан, 2021.

«Старая песня». Режиссер Елена Чач, Россия, 2021.

«Шурочка». Режиссер Тася Лапшина. Россия, 2021.

«Я всегда теряю перчатки». Режиссер Наталия Белова, Россия, 2021.

Перед показами фильмы представят сами режиссеры картин, по окончании состоятся сессии обсуждений работ с авторами.

Жюри и конкурсные номинации

В этом году кинофестиваль проводит единый конкурс фильмов: лучшие полнометражные и короткометражные фильмы отберет одно жюри, в состав которого вошли профессиональные деятели кино и литературы.

Полный состав жюри будет объявлен позднее, однако уже сейчас известно, что его возглавит писатель, сценарист, член гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России, Союза журналистов России и Союза российских писателей Светлана Василенко. На счету Светланы Владимировны - более десяти изданных книг на разных языках, по многим из которых сняты фильмы.

Также среди членов жюри - актер, режиссер, композитор, оператор-постановщик и режиссер монтажа Григорий Калинин и режиссер-документалист, сценарист, оператор, продюсер, основатель и директор Ереванского МКФ «Золотой Абрикос» Арутюн Хачатрян.

Жюри определит лучшие картины в следующих номинациях: лучший полнометражный игровой фильм, лучший полнометражный неигровой фильм, лучший короткометражный художественный фильм, лучший короткометражный анимационный фильм, лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая музыка к фильму (приз им. Андрея Петрова), лучшая операторская работа (приз им. Андрея Москвина).

По традиции лучшему из лучших будет вручен главный гатчинский приз - Гран-при «Гранатовый браслет».

Кинематографистов ждут и специальные призы: приз попечительского совета им. Генриэты Ягибековой, приз губернатора Ленинградской области, диплом читательского жюри.

Внеконкурсная часть кинофестиваля включает несколько специальных программ и показов.

Детям - от детей

Часть фильмов кинофестиваля будет адресована юным зрителям. Для них подготовлена специальная программа «ДетКИНО» — короткометражные фильмы, созданные юными авторами для ровесников. Программа проводится при поддержке анимационной студии «Да» и киностудии «Жираф».

Сокуратором специальной детской программы в этом году стал Олег Бурдиков. В рамках фестиваля Олег Будриков даст мастер-класс для школьников по созданию фильма с использованием современных технологий, а студия «Да» вместе с детьми снимет анимационный ролик, который покажут на закрытии.

Также в рамках кинофестиваля будет представлен инклюзивный проект для слабослышащих детей от АНО «Киностудия «Жираф». Это серия фильмов, сюжетами для которых послужили русские пословицы и поговорки, басни и библейские истории. Цель каждого из них – разъяснить детям значение пословиц, поговорок, помочь понять зерно, заложенное в Священном Писании, причем, самым доступным для слабослышащих языком – с помощью жестов. Фильмы озвучены, поэтому всю программу сможет посмотреть любой желающий без ограничений по возрасту.

Все мероприятия фестиваля остаются бесплатными для зрителей. Вход на показы свободный, при условии соблюдения действующих на момент проведения мероприятий всех санитарных норм и правил.