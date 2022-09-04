Каким будет День города в Гатчине в 2022-м?

В 10.30 состоится возложение цветов к стеле «Гатчина – город воинской славы».

В 11.00 начнется концерт живой музыки у Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова (ул. Чкалова, 66).

В 13 часов любителей спорта приглашают на легкоатлетическую эстафету, которая пройдет на стадионе ГИЭПФТ.

В 14.00 сразу на двух площадках – в Аэропарке в микрорайоне Аэродром и на бульваре 47 регион в микрорайоне Въезд – начнется акция «Гатчинский вальс». Здесь можно будет не только стать зрителем и увидеть вальс в исполнении профессионалов, услышать лучших гатчинских исполнителей, но и принять участие в интерактивной программе и разучить основные танцевальные движения.

В 15 часов в Поэтическом сквере (пр. 25 Октября, д. 16–18) стартует Танцевальный Open Air.

В 19 часов на плацу у Гатчинском дворца начнется праздничный концерт, который продлится до 22 часов. Участие в нем примут творческие коллективы, Гатчины, Гатчинского района и Санкт-Петербурга. Приглашенный гость – группа «Марсель».

А в 22 часа небо над город раскрасит праздничный фейерверк.

В рамках Дня города пройдет Х литературно-исторический фестиваль, посвященный Александру Ивановичу Куприну – «КупринФест». Местом его проведения станет территория около Гатчинского городского Дома культуры.

В 12 часов начнется литературно-музыкальная композиция «Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете».

В 12.00 от дома Ольдерогге (ул. Красная, 6) начнется костюмированная экскурсия.

С 12 до 17 часов в театре «За углом» можно будет посетить «Гатчинский синематограф».

В 14 часов любителей поэзии приглашают на «Битву поэтов».

На площадке у Дома культуры будет работать «Салончик Тоффеля» и развернется выставка из фондов музея-усадьбы П.Е. Щербова «Куприн и друзья в карикатурах Щербова».

Юные художники из Гатчинской детской художественной школы станут участниками «Купринских пленэров» - во время проведения фестиваля напишут натюрморты «Из огорода Куприна».

В День города с 12 до 15 часов площадка около спорткомплекса «Волна» на ул. Крупской превратится в «Книжный бульвар».

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна приготовила интересную программу. Гостей «Книжного бульвара» ждут фотозоны «Место для чтения» и «Книжная пристань», арт-зона «Нарисованы бульвары, реки и мосты», «Круговорот» - свободный обмен книгами.

Лавка краеведов «Купринский уголок» готовит викторины, конкурсы и раскраски для малышей.

С 12.00 до 15.00 будут проходить мастер-классы:

- 12.00 - «Мой домик» - поп-ап открытки с арт-студией «Ступеньки»,

- 13.00 – «Экорамочка» - рамки из природных материалов для самых красивых фотографий с библиотекой «Чудо»,

- 14.00 – «Золотая рыбка» - творим с детской библиотекой.

Активных участников ждут эксклюзивные подарки и сувениры.