В Гатчине обследуют объекты водоотведения

Структуры Управления по обеспечению гражданской защиты Ленинградской области совместно с представителями МУП «Водоканал Гатчины» обследовали первые четыре объекта водоотведения, находящиеся в непосредственной близости от промышленных предприятий, а также объектов, занимающихся утилизацией бытовых отходов.

Локации для проверки были выбраны на основе анализа обращений жителей Гатчинского района. Так, контрольные замеры были произведены на Красносельском шоссе, территории примыкающей к Промзоне-1, в районе улицы Чехова и микрорайоне Мариенбург.

Силами передвижной химико-радиометрической лаборатории Аварийно-спасательной Службы Ленинградской области были произведены замеры сточных вод для определения концентрации содержания паров химически опасных веществ: метана, сероводорода, аммиака.

Решение об обследовании коллекторов, а также усилении межведомственного взаимодействия между федеральными ведомствами и структурами областного подчинения было принято на прошедшем совещании под руководством вице-губернатора Михаила Ильина в Доме областного правительства.

Все произведенные химические анализы и пробы будут переданы для изучения в специализированные учреждения.