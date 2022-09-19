Револьвер Павла Щербова, письма Александра Куприна: сенсационная находка в Гатчине

Заведующая музеем Александра Журавлева обнаружила их в ходе рабочего совещания с реставраторами. Среди находок - револьвер системы «Смит и Вессон» (Smith & Wesson), принадлежавший хозяину усадьбы, ежедневник с рисунками, письма и телеграммы Александра Куприна - друга художника, а также документы XVIII века, сообщили в Музейном агентстве Ленинградской области.

Согласно действующему законодательству, револьвер на время отправили в местное отделение Министерства внутренних дел. После получения заключения о том, что оружие не боевое, его вернут музею.

Напомним, что в 2019 году на чердаке усадьбы П.Е. Щербова уже находили тайник с личными вещами художника - альбомом с набросками, фамильной печаткой и документами. Все предметы были приняты в музейную коллекцию.

Находки, очевидно, связаны: Павел Щербов сам заложил оба тайника в бетонные блоки. Причины, которые побудили художника сделать это, ещё предстоит изучить. Найденные документы и предметы ожидает экспертиза, а после открытия музея - почётное место в обновленной экспозиции.

Подробности о находках и о роли найденных предметов в создании новой музейной экспозиции в музее-усадьбе П. Е. Щербова 21 сентября журналистам расскажет заведующая музеем Александра Журавлева. После встречи читайте репортаж в «Гатчинской правде».