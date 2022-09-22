«Охота на колёса»: 908 покрышек отправились в переработку

20 сентября в промзоне Гатчины дружная команда экоактивистов собралась на погрузку фуры. На помощь гатчинцам пришли ребята из Петербурга. Шесть часов, не покладая рук, добровольцы укладывали шины в грузовик. Молодые люди выполняли тяжелую работу – закидывали колеса в кузов, компактно раскладывали. Девушки подкатывали шины со всех сторон, следили за их чистотой и вели учет.

Фронтальный погрузчик предоставило Гатчинское УБДХ. Экоактивисты благодарны директору предприятия Владимиру Рящину: благодаря технике погрузка уже в третий раз прошла быстрее и эффективнее.

В итоге было собрано и отправлено на переработку: 741 автошина, 35 шин со срезаными бортами, 120 больших шин, две шины от мотоцикла, девять велосипедных шин и одна царь-покрышка.

…Проект «Охота на колёса» автономной некоммерческой организации «Экологические добровольческие проекты» и межрегиональной общественной организации «Чистые Игры» – это экологический командный квест, цель которого – ликвидировать свалки покрышек на природе.

С 2017 года организаторы провели девять квестов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, два квеста в Вологде и два – в Москве и области. На карту было нанесено свыше 1000 скоплений шин, в ходе уборки этих свалок и акций по сбору покрышек на переработку было отправлено 600 тонн шин. Покрышки были переработаны в резиновую крошку.

Кроме того, экоактивисты помогают развивать систему сбора отработанных покрышек, знакомят друг с другом «игроков» рынка переработки, собирают базу знаний об обращении с этим видом отходов, развивают экологическую культуру населения.

По мнению организаторов «Охоты на колеса», система сбора шин не налажена. В решение вопроса участники проекта пытаются вовлечь администрацию, жителей, депутатов, представителей Общественной палаты и женсоветов, коммунальные службы.

Сдать покрышки на утилизацию в Гатчине можно в любое время на Диагональной улице на Аэродроме. Координаты: 59.556621, 30.09085.

Андрей Соколов

Фото Валерьяна Арутюнова предоставлено организаторами акции