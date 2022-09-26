Почему дворцовый лебедь орудует одной лапой

«…Пару дней назад наблюдали за нашими красавцами лебедями. Но были огорчены тем, что один лебедь держит правую лапку вдоль крыла, на ней надето кольцо. Он щиплет это кольцо, вырывает пёрышки. Может быть, ему это кольцо мало или впилось в кожу. Он эту лапу не опускает в воду, не гребёт ей. Пишу потому, что жаль эту величественную птицу, а куда обратиться за решением этой проблемы, не знаю. Помогите, пожалуйста, лебедю!»

Такое письмо пришло в нашу редакцию. Гатчинский дворец подобные обращения получает очень часто. Жители города, посетители парка искренне беспокоятся о самочувствии лебедя, пытаются привлечь внимание к его состоянию, хотят помочь – но все дело в том, что помогать никому не надо. С лебедем все в порядке. Его поведение – естественное, но, конечно, непосвященные об этом не знают.

Как пояснили нам в Гатчинском музее-заповеднике, лебеди, когда им не нужно активно грести, держатся на воде в вертикальном положении при помощи одной лапы. А вторую они как бы закидывают на спину. Такая вот привычка. Да, со стороны кажется, что с лапкой «что-то не то», и граждане каждую неделю пишут сообщения дворцовой администрации: «У вас лебедь лапу сломал!».

Нет, лапы у него в норме, и кольцо ему тоже не давит. По словам сотрудников музея-заповедника, лебедь носит это кольцо последние лет восемь, его надели еще до отправки в Гатчину, и оно достаточно свободно сидит. Это проверенный факт, для переживаний причин нет. А вот характер у лебедя – не приведи господи…

Екатерина Дзюба

Фото Ольги Степуренко