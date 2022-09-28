Пойдите в банк, возьмите кредит…
Если вам позвонил «сотрудник службы безопасности Центрального банка г. Москвы» – это мошенник! Не звонят работники Центрального банка гражданам. Равно, как и работники других банков РФ, и следователи, и прочие. Особенно из Москвы. Почему ни у кого не вызывает подозрений столичное внимание к собственной персоне и банковским счетам? Потерпевшие, которые послушались телефонных аферистов, в один голос заявляют: действовали, как под гипнозом. Совершив банковские операции в пользу мошенников – набрав кредитов и отправив преступникам деньги, люди прозревают и идут в полицию, находясь в полном недоумении: и как это я так?..
Владеют ли мошенники неким «телефонным гипнозом» или знают «петушиное слово», услышав которое человек в здравом уме и трезвой памяти начинает творить несусветные глупости, неизвестно. Но, сколько б ни предупреждали полиция и средства массовой информации, воз и ныне там: заявления о мошенничестве в УМВД России по Гатчинскому району поступают одно за другим. Поэтому не ведите никаких разговоров с абонентами, представляющимися сотрудниками банков, службой безопасности и т.п. – бросайте трубку.
Иначе может случиться, как с жительницей Коммунара…
25 сентября в Коммунарский отдел полиции обратилась 63-летняя женщина, которой накануне на мобильный позвонили с московского номера. Женский голос представился сотрудником службы безопасности Центрального банка г. Москвы и сообщил, что с ее банковской карты происходят списания денежных средств. Почему-то владелицу карты не удивило, что Центральный банк Москвы интересуется состоянием ее финансов… Девушка на том конце провода стала торопить: срочно идите в отделение банка и снимайте деньги со своего счета.
Пенсионерка послушалась: собралась и поехала в банк. По дороге разговор с девушкой из «Центрального банка Москвы» продолжился. Она втолковывала доверчивой клиентке, что ей необходимо взять кредит и перевести денежные средства на резервный счет, чтобы они не достались мошенникам. Потом, якобы, деньги будут ей возвращены.
Дама приехала в банк, где ей одобрили кредит в размере 150 тысяч рублей. Деньги она сняла в том же отделении – в Коммунаре. Девушка в телефонной трубке велела ехать в Пушкин, в ТРК «Константиновский», где в отделении другого банка положить снятые деньги на «резервный счет».
Обладательница кредитных 150 тысяч отправилась в Пушкин, где в указанном отделении банка через терминал пополнила банковский счет мошенников. Когда деньги поступили, девица из «Центрального банка города Москвы» разрешила клиентке вернуться домой и более на связь не выходила.
Осознав случившееся, потерпевшая пошла в полицию. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.