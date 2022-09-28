В Гатчине прошла встреча с родными мобилизованных граждан

Участниками встречи также стали представители правительства Ленинградской области, здравоохранения, комитета по труду и занятости населения, органов соцзащиты, финансовых структур.

Глава Гатчины и района полковник в отставке Виталий Филоненко довел до сведения собравшихся военно-политическую обстановку.

Временно исполняющий обязанности военного комиссара Гатчины Дмитрий Михайлов рассказал, как организован процесс мобилизации, кто подлежит и кто не подлежит частичной мобилизации, для каких категорий предусмотрена бронь.

Спектр вопросов, которые задавали жители, был широк: от соблюдения правовых норм при мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения мобилизованных. Многим было предложено решать эти вопросы после мероприятия – в индивидуальном порядке.

В соответствии с распоряжением губернатора, призывные комиссии по частичной мобилизации сформированы и на уровне муниципальных районов. Председателем призывной комиссии в Гатчинском районе назначена глава администрации Людмила Нещадим, заместителями – исполняющий обязанности военного комиссара Дмитрий Михайлов и замглавы администрации Тимофей Материков.

В числе полномочий этой комиссии находится и рассмотрение конкретных ситуаций. Если возникает вопрос, связанный с мобилизацией, жители имеют право письменно обратиться в призывную комиссию Гатчинского района.